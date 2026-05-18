Eliana Guercio y Gastón Trezeguet anticipan el repechaje de Gran Hermano con minutouno.com
En la gran alfombra roja de la televisión, los panelistas opinaron sobre el esperado repechaje de Gran Hermano y las salidas de Sol y Danelik.
Durante la glamorosa entrega de los Martín Fierro 2026, los reconocidos panelistas de Gran Hermano no pudieron evitar hablar sobre el exitoso reality. Eliana Guercio y Gastón Trezeguet analizaron a fondo las últimas eliminaciones y anticiparon cómo el inminente repechaje cambiará drásticamente la dinámica en la casa más famosa del país.
Las salidas previas al repechaje de Gran Hermano
El clima dentro y fuera de la casa está que arde y los panelistas no se guardaron absolutamente nada. Consultado por minutouno.com por el repechaje, Gastón Trezeguet aseguró que el reingreso de exjugadores "va a reavivar" la competencia. "Al haber bajas fuertes, creo que revivir los va a dejar más vivos, más fuertes y más picantes. Va a sumar un montón a los que están medio seguros de su juego, para que no se duerman tanto", remarcó el histórico productor.
Por su parte, Eliana Guercio se mostró muy afligida por la negativa de Sol a volver a ingresar: "Yo me quiero morir... no sé cómo van a hacer". Trezeguet coincidió en que la decisión de la jugadora fue sorpresiva y dejó "un sabor amargo" porque era "una protagonista absoluta". Además, cerró la puerta a un salvataje de la producción: "No hay chance con el Golden Ticket tampoco, tiene que resolver algunas cosas".
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El análisis de la fuerte eliminación de Danelik
Otro de los grandes temas de debate fue la salida de Danelik en el versus. Guercio consideró que el resultado fue "raro" porque quizás el público "esperaba otra cosa". Sin embargo, la panelista identificó el problema en su juego: "Estaba teniendo mucho hate desde que levantó el perfil... creció mucho en actitud y en carácter y eso la perjudicó creo".
Gastón Trezeguet fue aún más directo al analizar su eliminación, afirmando que "se la tenían jurada". "Venía mucha placa tras placa... y en algún momento, con el boleto picado, iba a pasar", concluyó el analista, recordando también el feroz cruce a los gritos que se desató tras su salida y que afectó profundamente a Juani.
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