Las salidas previas al repechaje de Gran Hermano

Eliana Guercio y Gastón Trezeguet anticipan el repechaje de Gran Hermano con minutouno.com Eliana Guercio y Gastón Trezeguet anticipan el repechaje de Gran Hermano con minutouno.com

El clima dentro y fuera de la casa está que arde y los panelistas no se guardaron absolutamente nada. Consultado por minutouno.com por el repechaje, Gastón Trezeguet aseguró que el reingreso de exjugadores "va a reavivar" la competencia. "Al haber bajas fuertes, creo que revivir los va a dejar más vivos, más fuertes y más picantes. Va a sumar un montón a los que están medio seguros de su juego, para que no se duerman tanto", remarcó el histórico productor.