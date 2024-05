Furia estalló contra Emma en Gran Hermano: "Falso"

Emma se acercó para hablar. “No me voy a dar vuelta. Dejame tranquila, por favor”, expresó la polémica Scaglione. “Bueno, pero podés hablar conmigo, yo no te hice nada. ¿Qué es lo que pasó?”, afirmó el violentado verbalmente Emma.

“Lo siento mucho. ¿Quién te dijo que iba a ser fácil? Si te jode, te podés ir”, lanzó Furia. “Tampoco tenés que hacer esto de venir a romperme las bolas, cuando te pido por favor que no me hables”, agregó.

VIDEO Así estalló Furia contra Emma en Gran Hermano

furia emma