Gran Hermano: Furia se quebró con Lucía al hablar de la muerte de su papá

furia familia1.mp4

Luego de esto, agregó: "Y mi hermana, en el mismo momento que termina el velorio, dice: 'vendamos todo'. ¿Qué? Re codiciosos, boluda. Nunca me preguntaron 'che, ¿te sentís bien? ¿Vas a vivir sola ahí adentro?'. No, todo el tiempo pensando en ellos. No me entra en el cerebro".

Después, Juliana le contó a su compañera de juego que tiene cinco hermanos, pero que no tiene buena relación con todos, en especial tras el fallecimiento de su padre. "Cuando me fui de la casa, mi hermana me dice: 'dejame las llaves, yo voy a vivir ahí. Voy a poner la cochera en alquiler y voy a vivir de eso'. Ella le quería cagar la casa a todos", destacó.

furia familia2.mp4

No obstante, la jugadora de GH informó que no es el primer conflicto que tiene con su hermana mayor, sino que ya viene con problemas desde que murió su abuela. "Hizo el testamento con mi abuela antes que fallezca y le cagó su parte a mi papá", aseguró y luego habló de otro de sus hermanos, Ezequiel.

"Se puso de novio con una mina que es una codiciosa de mierda. Cuando mi mamá estaba muy mal, la mina fue al hospital a decirle: 'firmame el terreno'. Mi mamá con cáncer, metástasis. Mi hermano desde joven salía con ella y no nos dejaba verlo, era muy celosa. Lo volví a ver cuando falleció mi papá", fueron las palabras exactas de Furia.

furia familia3.mp4

Asimismo, entre lágrimas, la participante cerró: "Yo pasé un periodo de no tener para comer porque tuve que pagar un montón de cosas de mi papá. Mis hermanos no me hablaban y me re enojé mal. ¿Por qué yo estoy pasando todo esto, que hice todo bien? ¿Por qué la vida me está castigando a mí? Ahora no puedo creer que estoy acá, por eso cuando la gente se queja no me gusta".