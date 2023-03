Gran Hermano: ganó Marcos Ginocchio

Al momento de conocerse el resultado, Marcos no pudo contener las lágrimas y se quebró en llanto ante la gran noticia. "No lo puedo creer. Para mí es un sueño, no es real", expresó el participante una vez que salió de la casa.

Los momentos más emotivos de la noche se vivieron cuando los finalistas abandonaron la casa, uno por uno. Nacho fue el penúltimo en salir y, al cruzar la puerta, dejó a Marcos solo en la casa. El salteño quedó en cuclillas, tapándose la cara y llorando de emoción.

En un gesto conmovedor, Gran Hermano llamó a Marcos para que tomara su valija y apagara las luces de la casa: "Querido Marcos, muchas felicidades, ganador. Buscamos la valija, porque ya es momento de abandonar la casa. Llevamos a Morita. Te he observado en todo este tiempo desde aquel primer día que entraste con tantos sueños e ilusiones y sos hoy el último en salir. Los dos, con Mora". Y completó: "Me gustaría que compartamos este momento tan lindo, de apagar las luces de esta casa". Posteriormente, le dedicó algunos elogios y "El Primo" salió definitivamente de la casa.

Con este resultado, Marcos se adjudicó un premio de casi $20 millones y una casa, convirtiéndose en el gran ganador de Gran Hermano 2022. "Es una locura, no lo puedo creer. Gracias a todos. Esto es mucho más de lo que pensaba. Gracias por todo el aguante, es una locura", expresó Nacho al reencontrarse con sus seres queridos.

A su vez, Julieta se mostró feliz por su rumbo dentro de la competencia: "No puedo más de la felicidad. Estoy feliz. Qué emoción". La temporada 2022 de Gran Hermano llegó a su fin, pero la emoción y el entretenimiento que proporcionó a lo largo de cinco meses quedará en la memoria de los fanáticos del reality show.

A partir de las 22.30, primero saldrá quien haya quedado en tercer lugar, que tendrá un viaje a cualquier parte del mundo como premio, y ya cerca de la medianoche, se conocerán las posiciones definitivas: el ganador se alzará con 15 millones de pesos más los intereses que determine Mercado Pago y unas casa. El segundo, una casa. Para esta noche especial se reacondicionó el estudio principal de Telefe para poder montar una tribuna especial para 500 personas, entre fans, familiares y todos los ex compañeros. A medida que vayan saliendo los finalistas, se irán con su valija rumbo al estudio y transitarán por una alfombra en la que los estará esperando la prensa y desde donde harán transmisiones especiales por los canales de Twitch y YouTube de Telefe.

