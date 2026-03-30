Por qué le dicen India a Tamara Paganini: "La odiaba, arruinó mi vida"

"Al nombre Tamara llegué a odiarlo, lo escuchaba todo el tiempo, soñaba con voces que lo repetían. Si me decían Tamara por la calle no me daba vuelta, si me decían India, sí, era amigo", relató crudamente Paganini para ilustrar el nivel de fobia social que llegó a desarrollar. "La odiaba a Tamara, arruinó mi vida", sentenció en aquella oportunidad.

Afortunadamente, y gracias a más de una década de terapia psicológica que le permitió reconstruir su vida lejos de las cámaras, la mujer de 52 años logró hacer las paces consigo misma. "Ahora me reconcilié con ella, vuelvo a ser Tamara Paganini recauchutada", aseguró tiempo atrás. Con sus heridas sanadas y su emblemático apodo intacto, "La India" está lista para volver a conquistar la pantalla chica.