Por qué le dicen India a Tamara Paganini: "La odiaba, arruinó mi vida"
El regreso de la ex participante a Gran Hermano despertó la curiosidad de los más jóvenes. Conocé el origen detrás del sobrenombre de Tamara Paganini.
Esta noche a las 22:15, la casa de Gran Hermano se paralizará para recibir nuevamente a Tamara Paganini, la subcampeona y figura más disruptiva de la histórica primera edición del reality en el año 2001. Su anuncio revolucionó las redes sociales, donde el público más veterano celebró la noticia, mientras que las nuevas generaciones comenzaron a preguntarse por qué todos se refieren a ella como "La India".
El curioso origen del apodo "India"
Lejos de tratarse de un sobrenombre inventado por sus fanáticos o por la producción del programa, el origen de "India" se remonta directamente al nacimiento de la mediática y a una firme decisión de su padre.
"India me llaman desde los 18 años. Mi papá quiso anotarme así, pero no lo dejaron", confesó Tamara durante una profunda entrevista brindada al diario La Nación en el año 2021. Ante la negativa del Registro Civil de la época para inscribirla con ese nombre, sus padres debieron optar por Tamara, un nombre que ella terminó aborreciendo debido a las traumáticas consecuencias de su paso por la televisión.
IMPORTANTE: Quién es Tamara Paganini: la cruda historia de la ex Gran Hermano que regresa a la casa
El odio hacia su verdadero nombre
La exposición pública, el fanatismo desmedido y el posterior asedio mediático que sufrió tras su salida del reality generaron en ella un fuerte rechazo hacia su propia identidad legal.
"Al nombre Tamara llegué a odiarlo, lo escuchaba todo el tiempo, soñaba con voces que lo repetían. Si me decían Tamara por la calle no me daba vuelta, si me decían India, sí, era amigo", relató crudamente Paganini para ilustrar el nivel de fobia social que llegó a desarrollar. "La odiaba a Tamara, arruinó mi vida", sentenció en aquella oportunidad.
Afortunadamente, y gracias a más de una década de terapia psicológica que le permitió reconstruir su vida lejos de las cámaras, la mujer de 52 años logró hacer las paces consigo misma. "Ahora me reconcilié con ella, vuelvo a ser Tamara Paganini recauchutada", aseguró tiempo atrás. Con sus heridas sanadas y su emblemático apodo intacto, "La India" está lista para volver a conquistar la pantalla chica.
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