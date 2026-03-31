Tamara Paganini ingresó a Gran Hermano Generación Dorada y revolucionó la casa

A esto se suma que su ingreso se da en un contexto ya cargado de conflictos y tensiones internas. En ese escenario, su presencia promete mover fichas, rearmar alianzas y, posiblemente, profundizar enfrentamientos entre los jugadores. De esta manera, Gran Hermano Generación Dorada suma un condimento clave con el regreso de una de sus ex figuras más emblemáticas, en una apuesta que combina nostalgia, estrategia y alto voltaje televisivo.

tamara paganini