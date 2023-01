Gran Hermano: Julieta se indignó con la AFIP

“Es mi trabajo, ¿por qué les tengo que pagar a ellos, quiénes son?”, sentenció. “¡Te están escuchando!”, le recordó el participante más longevo del ciclo ante su arrebato. Además, le recordó que debería ofrecerle un canje a la Administración Federal de Ingresos Públicos y sostener un cartel que diga “Preséntese en AFIP”. “Un miedo me van a tener”, bromeó Poggio.

“Qué miedo que me da la AFIP, me da miedo que me hagan pagar cosas”, confesó Julieta. Por su parte, Alfa siguió insistiendo en ofrecerle publicidad al organismo público, utilizando a Poggio como amenaza para que los ciudadanos se presenten.

“Es mi plata, mi trabajo, ¿qué les pasa?”, explotó. “En Estados Unidos, ¿hay AFIP?”, les consultó a sus compañeros, lo cual fue respondido por Alfa, quien vivió durante años en el país norteamericano. “En Estados Unidos si no pagas los impuestos, te meten en cana”, le explicó.

La indignación de Julieta con la AFIP

julieta gran hermano indignada afip video.mp4