Gran Hermano: la imitación de Cristian U a Julieta Poggio

Quien no perdió la oportunidad de subirse a una de las tendencias del momento fue nada menos que Cristian U, ex ganador del reality, catalogado como el mejor jugador de la historia del certamen en Argentina y actualmente panelista en envíos del certamen. No te pierdas su divertida imitación.

La desopilante imitación de Cristian U a Julieta de Gran Hermano