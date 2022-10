Gran Hermano: la promesa de Holder si vuelve a entrar

Todo comenzó con un comentario que hizo Ximena Capristo en Gran Hermano, la noche de los ex: “¿Sabés qué creo, Tomás? Viste que siempre, en Gran Hermano, hay un repechaje. A mí me parece que vos tendrías que entrar, ser vos y no ese personaje que inventaste, ganarte la casa y los 15 millones de pesos. Te lo merecés”, opinó.