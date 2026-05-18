Baja sensible en Gran Hermano: Solange Abraham sorprendió al rechazar el repechaje

Acto seguido, la propia Sol se encargó de justificar su posición ante la mirada atónita del estudio, dejando un halo de misterio sobre los verdaderos motivos de su negativa. "Mi decisión es no. Ahora, quiero decir solo algo. Quiero decir que tengo muchísimas ganas de verdad de estar en la casa, pero los motivos me los voy a reservar", lanzó de manera enigmática.

Consciente del impacto de sus dichos, se tomó un momento para hablarle directamente a sus seguidores: "La verdad es que hay mucha gente, les quiero agradecer y pedir disculpas, que me piden estar dentro de esa casa. Pero quiero decirles algo. Mi juego no termina acá y necesito el apoyo más que nunca. Repito, mi juego no termina acá".

Sol Abraham

Frente al revuelo que se armó en el piso por la sorpresiva baja, Santiago del Moro intervino rápidamente para calmar las aguas, quitarle dramatismo a la situación y aclararle tanto a los participantes como al público que el formato todavía tiene mucha tela para cortar. "El tema es así. Hay un juego adentro de la casa y un juego afuera. La competencia es muy larga. Y no va a faltar oportunidad de entrar muchas veces en instancias más avanzadas del juego. Hacer un montón de acciones como ha pasado en otras temporadas también", explicó el animador.

Para llevar tranquilidad a quienes quedaron afuera de esta instancia, Del Moro remarcó la dinámica constante que maneja el programa en esta era. "Así que los que no ingresen, que va a ser la mayoría, les digo que no se preocupen porque esto sigue. Es largo, es muy activo. Tienen sus jugadores también en la casa que los representan. Así que uno juega adentro y fuera de la casa también", concluyó.

Poco tiempo después de finalizada la gala, Solange Abraham recurrió a su cuenta oficial en la red social X para emitir un descargo y tratar de llevarle claridad a sus fanáticos, confirmando que sus ganas de volver están intactas pero que factores externos se lo impidieron. "¡Gracias por su amor y perdón! Se que nos merecemos una segunda oportunidad más que nadie", tipeó en un primer posteo.

sol abraham

Inmediatamente después, la exjugadora detalló la encrucijada que le tocó vivir debido a cuestiones de agenda: "Quiero entrar a la casa porque necesito terminar mi juego ¡Es injusto! No llegué con las fechas por temas personales que necesito resolver ¡Quiero volver!".

Como era de esperarse, la polémica encendió las plataformas digitales y los usuarios empezaron a armar teorías de todo tipo, instalando con fuerza la tendencia de que la exparticipante regrese más adelante a través de la herramienta del Golden Ticket, una movida que la propia Sol avaló al replicar una imagen suya con ese pedido.