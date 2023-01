La Tora contó en Gran Hermano que sufrió un abuso intrafamiliar cuando era menor

"A los 9 años sufrí un abuso interfamiliar; no lo conté hasta los 24 años para proteger a mi familia y porque me sentía culpable de lo que me había pasado", comenzó su fuerte relato la joven de Berazategui.

Luego detalló cómo siguió su vida luego de esa experiencia: "En base a ese abuso, me junté con las peores personas. Tuve un novio que estaba metido en el paco, yo estaba en cualquiera. Cuando me logré separar de él, me meto en la noche".

"En un momento mi vida no daba para más. Era seguir esa vida o morirme. Pensé en matarme", confesó muy angustiada.

"Después conozco la iglesia, conozco el gimnasio, me empecé a sentir mejor y a hablar, a contar lo que me pasó", añadió explicando cómo logró superar ese momento.

Después de hacer esta confesión, la joven explicó que este relato no tiene relación con su estrategia de juego en el reality. "Desde el día uno nunca lo conté porque no lo quise usar para el juego, pero es algo que me marcó mucho", fueron sus palabras que provocaron el abrazo de sus compañeros. Incluso, había compartido su experiencia fuera de la casa, pero no con sus compañeros de Gran Hermano.

"Si alguna mujer pasó algo en su vida, las invito a que compartan, hablando se sana", finalizó su relato Lucila transmitiendo un mensaje para las mujeres de la casa y las espectadoras.