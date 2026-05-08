Cómo fue el emotivo reencuentro entre Andrea del Boca y Yipio tras su salida de Gran Hermano

El vínculo entre Andrea y la humorista se había fortalecido dentro de la casa, donde compartieron numerosas escenas juntas y construyeron una relación cercana que llamó la atención de los fanáticos del programa. Por eso, la noticia de la salida de Yipio impactó especialmente en la actriz, que ya había dejado en evidencia su preocupación apenas se enteró de lo ocurrido.