Cómo fue el emotivo reencuentro entre Andrea del Boca y Yipio tras su salida de Gran Hermano
La participante uruguaya dejó el reality por un problema familiar y luego mantuvo un encuentro muy especial con la actriz.
La salida inesperada de Yipio de Gran Hermano Generación Dorada continúa generando repercusiones tanto dentro como fuera de la casa. En las últimas horas se conocieron detalles de un emotivo encuentro que mantuvo con Andrea del Boca luego de abandonar el programa en medio de una delicada situación familiar.
La información fue revelada por Anna del Boca, quien explicó que tanto ella como la actriz decidieron acercarse hasta el hotel donde se encontraba alojada la participante uruguaya antes de regresar a su país. El objetivo fue acompañarla y brindarle contención tras la difícil decisión que tomó al dejar la competencia.
Según relató, el encuentro fue breve pero muy movilizante desde lo emocional. Yipio se mostró afectada por el cuadro de salud de su madre, motivo que terminó desencadenando su salida del reality, aunque también agradecida por el cariño recibido en medio del complicado momento personal que atraviesa.
El vínculo entre Andrea y la humorista se había fortalecido dentro de la casa, donde compartieron numerosas escenas juntas y construyeron una relación cercana que llamó la atención de los fanáticos del programa. Por eso, la noticia de la salida de Yipio impactó especialmente en la actriz, que ya había dejado en evidencia su preocupación apenas se enteró de lo ocurrido.
Además, trascendió que la participante también se encontraba angustiada porque su pareja no pudo viajar a Buenos Aires para acompañarla durante esos días, algo que terminó aumentando la carga emocional de toda la situación.
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