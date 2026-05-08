Revelaron cuál es el verdadero cuadro de la mamá de Yipio que la obligó a salir de Gran Hermano

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AmericaTV/status/2052453804918902873&partner=&hide_thread=false LAURA UBFAL SOBRE LA SALIDA DE YIPIO: "SALIÓ POR LA MAMÁ, DEJEN DE MENTIR" #DDM pic.twitter.com/TO3rZfQkBp — América TV (@AmericaTV) May 7, 2026

Yipio de Gran Hermano reapareció en redes y aseguró que volverá para "cerrarles el cul... a todos"

Mientras su abrupto abandono está empañado por versiones que indican que su novio Mathías Centurión la sacó a propósito de la casa de Gran Hermano ante la efusiva circulación de rumores de infidelidad por su parte, Yipio Pintos habló desde Uruguay e hizo un feroz descargo en redes sociales: "Ya estoy en Uruguay, ya estoy en mi casa. Primero agradecer a la producción de Gran Hermano que me contuvo que salir ahí. Automáticamente tuve un psicólogo", contó inicialmente.

Y aclaró: "La cosa es esta, mamá está bien, pero mi madre hace un tiempo que anda con unos problemitas de salud. Cuando yo entré a Gran Hermano estaba un poco mejor, acompañada de una depresión. Y en este último tiempo se dejó venir mucho, no quería comer, le está costando caminar. Y mi hija y Mathi hicieron todo lo que pudieron, pero hubo un par de caídas donde mi hija colapsó y pidió que mamá estuviese en casa", reveló.

"Y obviamente que para mí la prioridad siempre es mi familia, sobre todo siempre mi hija. Y tengo que venir a solucionar esto", sumó.

yipio reapareció

Seguidamente, indicó que hará sus esfuerzos por volver al reality show: "Tengo que conseguir que mamá esté cuidada 100%, que esté acompañada, no es fácil. Y siempre lo digo y siempre lo dije, nunca se habla de lo que es hijastrar. La gente que ya me sigue ya sabe con todo el tema que yo vengo con mi vieja hace años".

Por otro lado, se refirió a los rumores en contra de su pareja: "Estoy escuchando un montón de estupideces, que no me voy a enfocar en eso porque no vale la pena. Tengo mi hija, que es la que pidió que saliera. Y tengo a mi vieja en una situación que la verdad me gustaría no tener y no tener que ocuparme. Pero no me queda otra. No podría estar adentro de la casa sabiendo que mi madre está mal".

Y añadió: "Obviamente de la manera que sea voy a seguir siendo parte del programa porque estoy súper agradecida a Telefe, a Kuarzo, a Gran Hermano, a Santiago del Moro y a toda la gente que conlleva el programa. Y súper agradecida a toda la gente que me bancó".

"Voy a hacer todo lo posible por solucionar y porque mi madre esté bien. Para yo poder entrar de vuelta tranquila. Y dirán, qué loco, ya se está poniendo a pensar en eso, pero mi cabeza va a 200.000 por hora en este momento", continuó.

Finalmente, se sinceró por completo: "La realidad es que bien no está. No está grave, no se va a morir. Pero desde que yo entré hasta ahora, ya no camina igual. No quiere comer. Y está muchísimo más flaca. Voy a afrontar esto como lo afronto siempre, a ovarios y risas. Y les prometo que voy a tratar de seguir con todo. Los amo".

La otra publicación de Yipio que encendió las alarmas

Con una foto de su mamá, la humorista escribió: "Hablar estupideces es gratis. Logro que esta mujer quede en las mejores manos y vuelvo a cerrarles el culo. Hay gente que habla y parece que nunca tuvieron familia o les hace falta un abrazo", sumó.

image