La Bomba Tucumana descolocó a Manuel Íbero en Gran Hermano con una frase subida de tono
La cantante protagonizó un inesperado momento al aire con Manuel Íbero y generó una catarata de reacciones en redes sociales.
La visita de Gladys La Bomba Tucumana a Gran Hermano: Generación Dorada dejó uno de los momentos más comentados de las últimas horas. Durante una charla relajada con Manuel Íbero, la artista lanzó comentarios cargados de picardía que rápidamente se viralizaron en redes.
La situación comenzó mientras ambos conversaban apartados del resto de los participantes. En ese contexto, Gladys destacó el perfume que llevaba Manuel y hasta le pidió que volviera a usarlo para un próximo encuentro dentro del programa. Entre risas y miradas cómplices, el intercambio empezó a tomar otro tono.
Sin demasiados rodeos, la cantante sorprendió al influencer con frases cada vez más atrevidas. “Después te voy a besar”, deslizó en medio de la charla, dejando a Manuel visiblemente incómodo aunque intentando seguir el juego frente a cámara.
El momento de mayor repercusión llegó instantes después, cuando Gladys lanzó una frase todavía más directa que dejó impactados tanto a los presentes como a quienes seguían la transmisión. La escena no tardó en multiplicarse en X, Instagram y TikTok, donde miles de usuarios reaccionaron con memes y comentarios sobre el inesperado coqueteo.
En medio de la situación apareció Santiago del Moro, quien desde el estudio decidió bromear con lo que estaba ocurriendo entre ambos. El conductor ironizó sobre la actitud de la cantante y alimentó aún más el clima distendido que se había generado durante la transmisión.
Como suele pasar con los momentos más espontáneos del reality, el clip rápidamente salió de la casa y se convirtió en tendencia, sumando un nuevo episodio viral alrededor de Gran Hermano.
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