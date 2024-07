Gran Hermano: la tremenda revelación de Luifa Galesio sobre Agostina Spinelli

luifa galesio

Luifa Galesio y Agostina Spinelli están viviendo un romance y busca la manera de sostenerlo a la distancia, pues viven en países diferentes. El futbolista sabe que esos kilómetros pueden jugarle en contra, pero está dispuesto a combatirlo como sea y por eso, decidió hacer un viaje relámpago para visitar a la que hoy considera "la mujer de su vida".

luifa galesio

"Las cosas que me hiciste sentir así de rápido, NUNCA las sentí por nadie. Me abriste tu corazón, tu vida y me enamoraste. Jamás hubiese vuelto por nadie a la Argentina después de estar en Italia por 15 días. Vos lo lograste", afirmó.

"No quería perder la oportunidad de conocer a una mujer como vos, que al día de hoy es casi imposible. Te amo. Soy feliz de estar a tu lado y ojalá, esto dure para siempre. Acá estoy, esperándote mi amor", completó.