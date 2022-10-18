Gran Hermano: los 18 participantes uno por uno
Desde los 18 a los 60 años. Nueve hombres y nueve mujeres. Estarán 100 días encerrados y verán el Mundial de Qatar 2022 en la casa rodeados de cámaras.
Con 18 participantes, volvio a la televisión argentina el Gran Hermano. El reality esta vez está animado por Santiago del Moro, contó con Wanda Nara y Roberto Funes Ugarte como huéspedes y regresó a Telefe tras pasar por América.
Los 18 participantes de Gran Hermano uno por uno
- NACHO CASTAÑARES PUENTE
EDAD: 19 AÑOS
LOCALIDAD: ALMAGRO, CABA
PROFESION: TRABAJA EN UNA AGENCIA DE AUTOS, ADEMAS ES CREADOR DE CONTENIDOS DIGITAL PARA REDES.
ESTADO CIVIL: SOLTERO.
DATO: NACIÓ EN MADRID Y VIVE EN ARGENTINA DESDE SUS 4 AÑOS. EX JUGADOR DE FÚTBOL (FERRO, COMUNICACIONES Y RACING).
- LUCILA BELEN VILLAR
EDAD: 28 AÑOS
LOCALIDAD: BERAZATEGUI
PROFESION: TRABAJA EN UNA ESTÉTICA
ESTADO CIVIL: SOLTERA
DATO: ESTUDIA PROGRAMACIÓN NEUROLINGÜÍSTICA Y ESO LA AYUDA A CONECTAR CON LAS PERSONAS
- WALTER SANTIAGO
EDAD: 60 AÑOS
LOCALIDAD: TIGRE
ESTADO CIVIL: DIVORCIADO. ACTUALMENTE SOLTERO.
PROFESION: COMPRA, VENDE, REPARA AUTOS DE COLECCIÓN.
DATO: SU VIDA SON LOS AUTOS, LE DICEN ALFA PORQUE TENÍA UNA COUPE ALFA ROMEO AMARILLA. VIVIÓ EN MIAMI 13 AÑOS, SE FUE EN 2001 Y REGRESO EN 2013.
- MORA JABORNISKY BECERRA
EDAD: 21 AÑOS
LOCALIDAD: MISIONES
ESTUDIA INGENIERÍA CIVIL
ORIGEN: PROVINCIA DE MISIONES
DATO: CONSIDERA A SU MADRASTRA UN ANGEL. LE GUSTA MUCHO LAS COMPETENCIAS, SOLIA JUGAR AL BASQUET.
- MAXIMILIANO GUIDICI
EDAD: 35 AÑOS
LOCALIDAD: CÓRDOBA CAPITAL
PROFESION: PROPIETARIO DE UN HOSTEL
ESTADO CIVIL: DIVORCIADO/ SOLTERO
DATO: VIVIO EN BRASIL Y MEXICO DONDE PUSO UN HOSTEL, LA PANDEMIA LO FUNDIO. LE GUSTA CONTAR HISTORIAS.
- CONSTANZA ROMERO
EDAD: 20 AÑOS
LOCALIDAD: CORRIENTES CAPITAL
PROFESION: INFLUENCER
ESTADO CIVIL: NOVIA
DATO: ESTUDIA KINESIOLOGÍA. SE PRESENTO EN 7 CONCURSOS DE BELLEZA Y GANÓ TODOS. ESTUVO EN ESTADOS UNIDOS REPRESENTANDO A LA ARGENTINA Y GANÓ.
- AGUSTÍN GUARDIS
EDAD: 25 AÑOS
LOCALIDAD: LA PLATA (PCIA. BS AS.)
PROFESION: ANIMABA FIESTAS INFANTILES (DESEMPLEADO)
ESTADO CIVIL: SOLTERO
DATO: ES ANALISTA POLÍTICO
- MARIA LAURA ALVAREZ
EDAD: 40 AÑOS
LOCALIDAD: CATAMARCA
PROFESION: PELUQUERA CANINA
ESTADO CIVIL: DE NOVIA.
HIJOS: UNA HIJA DE 9 AÑOS
DATOS: NACIÓ EN CÓRDOBA, VIVIÓ EN CATAMARCA Y AHORA EN ENTRE RÍOS
- TOMAS HOLDER
EDAD: 21 AÑOS
LOCALIDAD: ROSARIO (PCIA STA FE)
ESTADO CIVIL: DE NOVIO
ESTUDIA ADMINISTRACION DE EMPRESAS
DATOS: MUCHA PRESENCIA EN REDES SOCIALES (IG Y TIK TOK). DICE QUE ES MUY COMPETITIVO. NO LE GUSTAN NI EL DESORDEN NI LA SUCIEDAD.
- JUAN REVERDITO
EDAD: 42 AÑOS
LOCALIDAD: BOEDO
PROFESION: TAXISTA
HIJOS: UNO DE 24 AÑOS Y OTRO DE 5 AÑOS. Y ES ABUELO DE UN NIETO
ESTADO CIVIL: SOLTERO
DATOS: NACIÓ EN JUJUY. HINCHA DE SAN LORENZO.
- MARTINA STEWART USHER
EDAD: 25 AÑOS
LOCALIDAD: TIGRE
PROFESION: PROFE DE EDUCACIÓN FÍSICA
DATO: TRABAJA EN UNA ESCUELA Y DANDO CLASES PERSONALIZADAS. TRABAJO EN PERIODISMO DEPORTIVO EN RACING. JUEGA AL FUTBOL.
- DANIELA CELIS
EDAD: 26 AÑOS
LOCALIDAD: LA REJA, MORENO
PROFESIÓN: MODELO DE INDUMENTARIA
DATO: TIENE 11 HERMANOS Y 16 SOBRINOS. LE GUSTA CANTAR Y BAILAR.
- MARCOS GINOCCHIO
EDAD: 22 AÑOS
LOCALIDAD: SALTA
PROFESION: ESTUDIA ABOGACÍA
ESTADO CIVIL: SOLTERO.
DATOS: ESTUVO UN TIEMPO EN MÉXICO MODELANDO. CREE EN DIOS Y VA A MISA LOS DOMINGOS CON EL PADRE. PRACTICA ARTES MARCIALES.
- JULIETA POGGIO
EDAD: 20 AÑOS
LOCALIDAD: DEVOTO, CABA.
PROFESION: ACTRIZ / INFLUENCER
ESTADO CIVIL: DE NOVIA
DATOS: TIENE DOS HERMANAS MUJERES CON QUIENES HACE CONTENIDO EN REDES. ES ACTRIZ, BAILARINA. SE RECIBIO DE PROFESORA DE JAZZ Y BALLET. NO LE GUSTA, LIMPIAR, LAVAR, ORDENAR.
- THIAGO AGUSTIN MEDINA
EDAD: 18 AÑOS
LOCALIDAD: GONZALEZ CATAN KM 35
PREFESION: TRABAJA EN EL MERCADO CENTRAL Y CARTONERO.
ESTADO CIVIL: SOLTERO
DATO: VIVE CON SU PAPA Y SUS 9 HERMANOS (1 MELLIZA). SU MAMÁ FALLECIÓ CUANDO ÉL TENÍA 9 AÑOS. TRABAJA EN EL MERCADO CENTRAL Y CUANDO NO HAY TRABAJO, CARTONEA CON UN CARRO ALQUILADO.
- ROMINA UHRIG
EDAD: 34 AÑOS
LOCALIDAD: MORENO (Provincia Bs As)
HIJAS: TRES HIJAS DE 11, 3 y 1 AÑO
ESTADO CIVIL: SEPARADA
PROFESION: PROFE DE EDUCACIÓN FÍSICA
DATO: EX DIPUTADA NACIONAL
- ALEXIS QUIROGA
EDAD: 29 AÑOS
LOCALIDAD: GENERAL CABRERA, CORDOBA
PROFESION: TRABAJA EN LA EMPRESA FAMILIAR DE MANÍ Y TIENE UNACERVECERÍA
ESTADO CIVIL: SOLTERO
DATOS: A LA NOCHE VA AL GIMNASIO. LE IMPORTA SU ASPECTO FISICO. USA CREMAS, PERFUMES. SE COMPRA ROPA TODOS LOS DIAS. JUGÓ AL FUTBOL EN FERRO, PERO DEJO POR LA JODA. (ERA SU SUEÑO)
- JULIANA DIAZ
EDAD: 31 AÑOS
LOCALIDAD: VENADO TUERTO, SANTA FE
PROFESION: TÉCNICA EN NUTRICIÓN
ESTADO CIVIL: SOLTERA
DATOS: NO TIENE RELACIÓN CON SU PAPÁ BIOLÓGICO. SU PADRASTRO Y SU HERMANO FALLECIERON AMBOS HACE POCO. QUEDÓ SOLA CON SU MAMÁ. MEDITA A DIARIO. LE GUSTA COCINAR.
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