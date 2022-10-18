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Gran Hermano: los 18 participantes uno por uno

Espectáculos

Desde los 18 a los 60 años. Nueve hombres y nueve mujeres. Estarán 100 días encerrados y verán el Mundial de Qatar 2022 en la casa rodeados de cámaras.

Gran Hermano: los 18 participantes uno por uno

Con 18 participantes, volvio a la televisión argentina el Gran Hermano. El reality esta vez está animado por Santiago del Moro, contó con Wanda Nara y Roberto Funes Ugarte como huéspedes y regresó a Telefe tras pasar por América.

Los 18 participantes de Gran Hermano uno por uno

  • NACHO CASTAÑARES PUENTE

EDAD: 19 AÑOS

LOCALIDAD: ALMAGRO, CABA

PROFESION: TRABAJA EN UNA AGENCIA DE AUTOS, ADEMAS ES CREADOR DE CONTENIDOS DIGITAL PARA REDES.

ESTADO CIVIL: SOLTERO.

DATO: NACIÓ EN MADRID Y VIVE EN ARGENTINA DESDE SUS 4 AÑOS. EX JUGADOR DE FÚTBOL (FERRO, COMUNICACIONES Y RACING).

Gran Hermano - Nacho - Telefe
  • LUCILA BELEN VILLAR

EDAD: 28 AÑOS

LOCALIDAD: BERAZATEGUI

PROFESION: TRABAJA EN UNA ESTÉTICA

ESTADO CIVIL: SOLTERA

DATO: ESTUDIA PROGRAMACIÓN NEUROLINGÜÍSTICA Y ESO LA AYUDA A CONECTAR CON LAS PERSONAS

Gran Hermano - Lucila - Telefe
  • WALTER SANTIAGO

EDAD: 60 AÑOS

LOCALIDAD: TIGRE

ESTADO CIVIL: DIVORCIADO. ACTUALMENTE SOLTERO.

PROFESION: COMPRA, VENDE, REPARA AUTOS DE COLECCIÓN.

DATO: SU VIDA SON LOS AUTOS, LE DICEN ALFA PORQUE TENÍA UNA COUPE ALFA ROMEO AMARILLA. VIVIÓ EN MIAMI 13 AÑOS, SE FUE EN 2001 Y REGRESO EN 2013.

Gran Hermano - Alfa - Telefe
  • MORA JABORNISKY BECERRA

EDAD: 21 AÑOS

LOCALIDAD: MISIONES

ESTUDIA INGENIERÍA CIVIL

ORIGEN: PROVINCIA DE MISIONES

DATO: CONSIDERA A SU MADRASTRA UN ANGEL. LE GUSTA MUCHO LAS COMPETENCIAS, SOLIA JUGAR AL BASQUET.

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  • MAXIMILIANO GUIDICI

EDAD: 35 AÑOS

LOCALIDAD: CÓRDOBA CAPITAL

PROFESION: PROPIETARIO DE UN HOSTEL

ESTADO CIVIL: DIVORCIADO/ SOLTERO

DATO: VIVIO EN BRASIL Y MEXICO DONDE PUSO UN HOSTEL, LA PANDEMIA LO FUNDIO. LE GUSTA CONTAR HISTORIAS.

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  • CONSTANZA ROMERO

EDAD: 20 AÑOS

LOCALIDAD: CORRIENTES CAPITAL

PROFESION: INFLUENCER

ESTADO CIVIL: NOVIA

DATO: ESTUDIA KINESIOLOGÍA. SE PRESENTO EN 7 CONCURSOS DE BELLEZA Y GANÓ TODOS. ESTUVO EN ESTADOS UNIDOS REPRESENTANDO A LA ARGENTINA Y GANÓ.

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  • AGUSTÍN GUARDIS

EDAD: 25 AÑOS

LOCALIDAD: LA PLATA (PCIA. BS AS.)

PROFESION: ANIMABA FIESTAS INFANTILES (DESEMPLEADO)

ESTADO CIVIL: SOLTERO

DATO: ES ANALISTA POLÍTICO

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  • MARIA LAURA ALVAREZ

EDAD: 40 AÑOS

LOCALIDAD: CATAMARCA

PROFESION: PELUQUERA CANINA

ESTADO CIVIL: DE NOVIA.

HIJOS: UNA HIJA DE 9 AÑOS

DATOS: NACIÓ EN CÓRDOBA, VIVIÓ EN CATAMARCA Y AHORA EN ENTRE RÍOS

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  • TOMAS HOLDER

EDAD: 21 AÑOS

LOCALIDAD: ROSARIO (PCIA STA FE)

ESTADO CIVIL: DE NOVIO

ESTUDIA ADMINISTRACION DE EMPRESAS

DATOS: MUCHA PRESENCIA EN REDES SOCIALES (IG Y TIK TOK). DICE QUE ES MUY COMPETITIVO. NO LE GUSTAN NI EL DESORDEN NI LA SUCIEDAD.

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  • JUAN REVERDITO

EDAD: 42 AÑOS

LOCALIDAD: BOEDO

PROFESION: TAXISTA

HIJOS: UNO DE 24 AÑOS Y OTRO DE 5 AÑOS. Y ES ABUELO DE UN NIETO

ESTADO CIVIL: SOLTERO

DATOS: NACIÓ EN JUJUY. HINCHA DE SAN LORENZO.

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  • MARTINA STEWART USHER

EDAD: 25 AÑOS

LOCALIDAD: TIGRE

PROFESION: PROFE DE EDUCACIÓN FÍSICA

DATO: TRABAJA EN UNA ESCUELA Y DANDO CLASES PERSONALIZADAS. TRABAJO EN PERIODISMO DEPORTIVO EN RACING. JUEGA AL FUTBOL.

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  • DANIELA CELIS

EDAD: 26 AÑOS

LOCALIDAD: LA REJA, MORENO

PROFESIÓN: MODELO DE INDUMENTARIA

DATO: TIENE 11 HERMANOS Y 16 SOBRINOS. LE GUSTA CANTAR Y BAILAR.

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  • MARCOS GINOCCHIO

EDAD: 22 AÑOS

LOCALIDAD: SALTA

PROFESION: ESTUDIA ABOGACÍA

ESTADO CIVIL: SOLTERO.

DATOS: ESTUVO UN TIEMPO EN MÉXICO MODELANDO. CREE EN DIOS Y VA A MISA LOS DOMINGOS CON EL PADRE. PRACTICA ARTES MARCIALES.

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  • JULIETA POGGIO

EDAD: 20 AÑOS

LOCALIDAD: DEVOTO, CABA.

PROFESION: ACTRIZ / INFLUENCER

ESTADO CIVIL: DE NOVIA

DATOS: TIENE DOS HERMANAS MUJERES CON QUIENES HACE CONTENIDO EN REDES. ES ACTRIZ, BAILARINA. SE RECIBIO DE PROFESORA DE JAZZ Y BALLET. NO LE GUSTA, LIMPIAR, LAVAR, ORDENAR.

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  • THIAGO AGUSTIN MEDINA

EDAD: 18 AÑOS

LOCALIDAD: GONZALEZ CATAN KM 35

PREFESION: TRABAJA EN EL MERCADO CENTRAL Y CARTONERO.

ESTADO CIVIL: SOLTERO

DATO: VIVE CON SU PAPA Y SUS 9 HERMANOS (1 MELLIZA). SU MAMÁ FALLECIÓ CUANDO ÉL TENÍA 9 AÑOS. TRABAJA EN EL MERCADO CENTRAL Y CUANDO NO HAY TRABAJO, CARTONEA CON UN CARRO ALQUILADO.

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  • ROMINA UHRIG

EDAD: 34 AÑOS

LOCALIDAD: MORENO (Provincia Bs As)

HIJAS: TRES HIJAS DE 11, 3 y 1 AÑO

ESTADO CIVIL: SEPARADA

PROFESION: PROFE DE EDUCACIÓN FÍSICA

DATO: EX DIPUTADA NACIONAL

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  • ALEXIS QUIROGA

EDAD: 29 AÑOS

LOCALIDAD: GENERAL CABRERA, CORDOBA

PROFESION: TRABAJA EN LA EMPRESA FAMILIAR DE MANÍ Y TIENE UNACERVECERÍA

ESTADO CIVIL: SOLTERO

DATOS: A LA NOCHE VA AL GIMNASIO. LE IMPORTA SU ASPECTO FISICO. USA CREMAS, PERFUMES. SE COMPRA ROPA TODOS LOS DIAS. JUGÓ AL FUTBOL EN FERRO, PERO DEJO POR LA JODA. (ERA SU SUEÑO)

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  • JULIANA DIAZ

EDAD: 31 AÑOS

LOCALIDAD: VENADO TUERTO, SANTA FE

PROFESION: TÉCNICA EN NUTRICIÓN

ESTADO CIVIL: SOLTERA

DATOS: NO TIENE RELACIÓN CON SU PAPÁ BIOLÓGICO. SU PADRASTRO Y SU HERMANO FALLECIERON AMBOS HACE POCO. QUEDÓ SOLA CON SU MAMÁ. MEDITA A DIARIO. LE GUSTA COCINAR.

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