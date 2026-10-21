Un ex Gran Hermano mandó al frente a Costa: los mensajes que le mandaba la actriz y panelista
Se trata de Hernán Ontivero, más conocido como "El Negro Onty", quien recibió una particular reacción de Costa en redes sociales.
Las redes sociales volvieron a convertirse en el escenario principal de los rumores del corazón. En esta oportunidad, las miradas se posaron sobre la actriz y panelista Costa y el exparticipante de Gran Hermano 2023, Hernán "El Negro Onty" Ontivero, luego de que saliera a la luz un pícaro gesto virtual entre ambos.
Un ex Gran Hermano mandó al frente a Costa: los mensajes que le mandaba la panelista
La chispa mediática se encendió cuando el propio cordobés —recordado por haber sido el primer eliminado de la edición pasada del reality de Telefe— revisó sus mensajes privados y descubrió una particular interacción por parte de la humorista: la reacción con un emoji de fuego, una señal habitualmente asociada al coqueteo digital.
Sin intenciones de guardárselo para la intimidad, Ontivero compartió la captura de pantalla en sus redes con un todo de humor: "Las cosas que uno encuentra, si se pone a revisar. Mirá vos", expresó entre emoticones de risa.
El detalle no pasó desapercibido para el periodista de espectáculos Fede Flowers, quien difundió la imagen en su cuenta de X (ex Twitter) y no dudó en sembrar la duda entre sus seguidores: "El negro Onty mandó al frente a Costa, le mandaba fueguitos. ¿Nace el amor?".
Hasta el momento, ninguno de los dos protagonistas salió a confirmar ni desmentir si se trata simplemente de una buena onda o si realmente está comenzando un vínculo afectivo entre la comediante y el exhermanito.
Zoe Bogach se sometió a un doloroso retoque estético y encendió las críticas en redes
La exintegrante de Gran Hermano, Zoe Bogach, volvió a convertirse en el centro de la atención en redes sociales. Tras el revuelo ocasionado por su reciente video en la despedida de Lionel Messi, la influencer sorprendió a sus seguidores al retratar en detalle un nuevo procedimiento facial, con fotos que causaron una fuerte repercusión.
En esta oportunidad, la joven acudió al consultorio de un reconocido cirujano para volver realizarse un aumento de labios con ácido hialurónico. Sin embargo, el proceso no estuvo exento de tensión: al momento de ver la jeringa, Zoe no pudo ocultar su temor y sufrió un repentino ataque de pánico antes de la intervención.
Pese a los nervios del momento, la exparticipante del reality logró sobreponerse y permitió que el profesional completara el tratamiento. Minutos más tarde, al observar la transformación, se mostró muy conforme y entusiasmada con el resultado final alcanzado en su rostro.
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