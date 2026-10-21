Un ex Gran Hermano mandó al frente a Costa: los mensajes que le mandaba la actriz y panelista

Zoe Bogach se sometió a un doloroso retoque estético y encendió las críticas en redes

La exintegrante de Gran Hermano, Zoe Bogach, volvió a convertirse en el centro de la atención en redes sociales. Tras el revuelo ocasionado por su reciente video en la despedida de Lionel Messi, la influencer sorprendió a sus seguidores al retratar en detalle un nuevo procedimiento facial, con fotos que causaron una fuerte repercusión.

En esta oportunidad, la joven acudió al consultorio de un reconocido cirujano para volver realizarse un aumento de labios con ácido hialurónico. Sin embargo, el proceso no estuvo exento de tensión: al momento de ver la jeringa, Zoe no pudo ocultar su temor y sufrió un repentino ataque de pánico antes de la intervención.

Pese a los nervios del momento, la exparticipante del reality logró sobreponerse y permitió que el profesional completara el tratamiento. Minutos más tarde, al observar la transformación, se mostró muy conforme y entusiasmada con el resultado final alcanzado en su rostro.