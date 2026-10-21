Zoe Bogach se sometió a un doloroso retoque estético y encendió las críticas en redes

No se trata de la primera vez que la joven recurre a retoques de este estilo. Meses atrás pasó por el quirófano para someterse a un aumento mamario, una cirugía que habría dejado secuelas o un desenlace lejos de sus expectativas. A través de sus historias de Instagram, la influencer sugirió que guarda duras críticas hacia el médico que la operó en aquella ocasión. Aunque todavía no formalizó ningún descargo público, entre sus fanáticos crecen las sospechas sobre un eventual caso de mala praxis.