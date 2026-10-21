Zoe Bogach se sometió a un doloroso retoque estético y encendió las críticas en redes
La exparticipante de Gran Hermano volvió a modificar la apariencia de sus labios y las redes sociales no tardaron en mostrar descontento.
La exintegrante de Gran Hermano, Zoe Bogach, volvió a convertirse en el centro de la atención en redes sociales. Tras el revuelo ocasionado por su reciente video en la despedida de Lionel Messi, la influencer sorprendió a sus seguidores al retratar en detalle un nuevo procedimiento facial, con fotos que causaron una fuerte repercusión.
Zoe Bogach se sometió a un doloroso retoque estético y encendió las críticas en redes
En esta oportunidad, la joven acudió al consultorio de un reconocido cirujano para volver realizarse un aumento de labios con ácido hialurónico. Sin embargo, el proceso no estuvo exento de tensión: al momento de ver la jeringa, Zoe no pudo ocultar su temor y sufrió un repentino ataque de pánico antes de la intervención.
Pese a los nervios del momento, la exparticipante del reality logró sobreponerse y permitió que el profesional completara el tratamiento. Minutos más tarde, al observar la transformación, se mostró muy conforme y entusiasmada con el resultado final alcanzado en su rostro.
Como es de esperarse, la publicación recibió todo tipo de comentarios, en su mayoría, críticas hacia este tipo de procedimientos estéticos que, además de modificar considerablemente el rostro de una persona, no siempre son indoloros.
No se trata de la primera vez que la joven recurre a retoques de este estilo. Meses atrás pasó por el quirófano para someterse a un aumento mamario, una cirugía que habría dejado secuelas o un desenlace lejos de sus expectativas. A través de sus historias de Instagram, la influencer sugirió que guarda duras críticas hacia el médico que la operó en aquella ocasión. Aunque todavía no formalizó ningún descargo público, entre sus fanáticos crecen las sospechas sobre un eventual caso de mala praxis.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario