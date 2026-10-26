"Se llama Yoyi": la aterradora revelación de las hijas de Daniela Celis que la dejó en alerta

Daniela Celis lanzó una convocatoria para encontrar "chongo"

Después de su separación de Nick Sicaro y de su relación anterior con Thiago Medina, padre de sus dos hijas, la influencer dio señales de que tiene ganas de conocer a alguien sin asumir compromisos sentimentales.

Esta vez, la exintegrante de Gran Hermano decidió recurrir a una herramienta poco convencional para encontrar compañía. Desde su cuenta de Instagram, compartió un formulario para que quienes estuvieran interesados pudieran anotarse y convertirse en posibles candidatos.

La ocurrencia no pasó inadvertida y rápidamente provocó distintas reacciones entre los usuarios. A través de esa publicación, Daniela detalló qué espera de la persona que quiera compartir tiempo con ella. Entre las características que enumeró, remarcó que el candidato "viva solo, que tenga movilidad, sea independiente y que esté bueno".

La influencer también fue contundente al explicar qué tipo de relación busca en este momento. Sin dejar lugar a interpretaciones, expresó: "No busco el amor de mi vida, no me quiero casar y no quiero padrastros. Solo busco divertirme y pasarla bien".