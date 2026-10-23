Yipio de Gran Hermano se enteró en vivo de la muerte de Indio Solari
En medio de una entrevista en Bondi, la ex participante del reality se enteró de la muerte del músico tras cinco meses. Los detalles.
El aislamiento extremo al que se someten las figuras de los realities volvió a dejar una escena impactante en la televisión y las redes. Yipio, la finalista uruguaya de "Gran Hermano: Generación Dorada", el formato emitido por Telefe, vivió un momento de absoluta sorpresa al descubrir en pleno aire el fallecimiento del mítico músico Indio Solari, ocurrido casi cinco meses atrás, exactamente el 5 de junio. La revelación se produjo durante su visita a "La Linterna", el ciclo que conduce Laura Ubfal en la plataforma de streaming Bondi Live, espacio donde la exjugadora repasaba los hechos más relevantes acontecidos mientras permanecía aislada del mundo exterior.
Durante el transcurso del reportaje, la joven explicó el fuerte impacto que le produjo la falta de información tras varios meses sin contacto con la realidad: “Hubo un montón de cosas, cuando fuimos a ver a Tan Biónica con Mati empezaron a hacer un homenaje a un cantante uruguayo y yo no entendía nada. Y bueno, era Rubén Rada”, rememoró entre risas, para luego admitir el desconcierto que aún experimenta: “Un montón de noticias que me voy enterando todavía, que no tenía ni idea”.
Aprovechando esa confesión sobre el desfasaje mediático, el periodista y panelista Agustín Rey tomó la palabra para indagar sobre otra de las partidas más trágicas del año artístico: “El Indio, ¿no? Estaban adentro de la casa”, le disparó a la entrevistada. La respuesta de la exconcursante fue instantánea: su rostro mudó por completo al tomar dimensión de la noticia: “Ah, no sabía. No sabía que había fallecido”, expresó visiblemente impactada, para luego acotar: “Claro, todas esas cosas no las sé”. En ese instante, su pareja, quien la acompañaba en el piso, buscó suavizar el clima tenso con una observación matizada de ironía: “Te estás enterando ahora”.
Para clausurar el insólito momento, Rey acudió a la memoria emotiva de la televisión nacional, rememorando el emblemático pasaje de 2001 cuando la animadora Soledad Silveyra le pidió templanza a una participante recién eliminada previo a comunicarle el ataque a las Torres Gemelas: “Vas a tener que hacerte fuerte, diría Solita”, lanzó el periodista apelando al clásico latiguillo del certamen. Acto seguido, la propia Yipio aclaró que la risa nerviosa que exhibió en el estudio respondía justamente a ese comentario, confesando que le resultaba una situación “rara” para sonreír dada la gravedad del hecho.
El episodio vivido por la joven uruguaya se incorpora a la extensa nómina de reacciones históricas que acumulan las diferentes versiones de "Gran Hermano", donde el encierro prolongado produce desajustes temporales tan insólitos como conmovedores para sus protagonistas al retomar el contacto con la realidad social.
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