Yipio de Gran Hermano se enteró en vivo de la muerte de Indio Solari

Aprovechando esa confesión sobre el desfasaje mediático, el periodista y panelista Agustín Rey tomó la palabra para indagar sobre otra de las partidas más trágicas del año artístico: “El Indio, ¿no? Estaban adentro de la casa”, le disparó a la entrevistada. La respuesta de la exconcursante fue instantánea: su rostro mudó por completo al tomar dimensión de la noticia: “Ah, no sabía. No sabía que había fallecido”, expresó visiblemente impactada, para luego acotar: “Claro, todas esas cosas no las sé”. En ese instante, su pareja, quien la acompañaba en el piso, buscó suavizar el clima tenso con una observación matizada de ironía: “Te estás enterando ahora”.