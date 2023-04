Los estremecedores audios que la ex de Eloy Rivera le mandó al ex GH apuñalado

Di Mario, una modelo e influencer, explicó que Rivera es su exnovio y que tenía, por denuncias previas de violencia de género, una perimetral que le impedía acercarse a ella.

Ahora, se conocieron audios en los que la joven amenaza supuestamente a Rivera, según “Socios del espectáculo”, aunque en ningún momento lo nombra.

Los audios de Thalía, ex de Eloy Rivera

audio ex eloy rivera

“Pasame el número de esa mina ahora, no te estoy preguntando, te estoy obligando. La voy a mandar a coser la boca, le voy a cortar la lengua. Una palabra más que diga de mi nombre y esa mina va a estar quebrada. A mi que no me rompa la p... Y menos con mis amistades y relaciones, o exrelaciones. Que se arruine la vida ella o se la arruino yo. Pasame el número ya””, se escucha decir a Thalía en los audios que compartieron en Socios del Espectáculo.

Y sigue, en medio de insultos: “A mi me chupa la p... a quién le crea o no le crea. Lo que me importa a mi es lo que anda difamando. Quién p... es para pronunciar mi nombre. ¿Quién se cree? Encima diciendo ‘Chucu’. Al infierno la mando, yo la llevo”.

“Olvidate de mi. ¿No me querés pasar una data? Con todo lo que te di yo, te saco todo al minuto. Un número de m... te pido", se la escucha decir.

En los audios no se especifica a quién se refiere la mujer en los audios ni si están dirigidos a Eloy.

