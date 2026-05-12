Cambio de último momento en Gran Hermano: Del Moro anunció una semana clave y eliminaciones inesperadas
Tras la salida de Daniela, el conductor reveló una serie de modificaciones que podrían cambiar el rumbo del juego.
La eliminación de Daniela este lunes dejó a la casa de Gran Hermano completamente revolucionada. Su salida generó sorpresa entre los participantes y modificó el clima dentro del reality, justo en una semana que ya venía cargada de tensión, estrategias cruzadas y alianzas que empiezan a romperse.
En ese contexto, Santiago del Moro utilizó sus redes sociales para comunicar una serie de cambios importantes que impactarán de lleno en la competencia y que anticipan una jugada fuerte por parte de la producción.
A través de una historia de Instagram, el conductor compartió un mensaje que rápidamente encendió las alarmas entre los fanáticos del programa: “Me informa el Big: hoy bajan algunos jugadores de la Placa Planta y el miércoles se van dos”, anunció.
La noticia confirma una doble eliminación que cambiará por completo la estructura actual del juego, justo antes del esperado regreso de exparticipantes y nuevos ingresos.
Así será la semana en Gran Hermano
Además de la doble salida del miércoles, Del Moro explicó cómo seguirá la dinámica en los próximos días dentro de la casa de Telefe.
Según detalló, “el miércoles los jugadores van a nominar en Placa Generación Dorada (primero positiva y después negativa)”, y adelantó que al menos seis participantes quedarán nominados sí o sí.
Para cerrar, el conductor confirmó uno de los momentos más esperados por el público: “El domingo gala de eliminación y se abre el repechaje”.
"Miércoles 20 se viene repechaje y nuevos", cerró el posteo que hizo en su cuenta de Instagram, lo que desató todo tipo de comentarios en los seguidores del programa.
Con nuevos ingresos en camino y la posibilidad de que viejos jugadores vuelvan a la casa, todo indica que Gran Hermano está a punto de entrar en una de sus etapas más explosivas.
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