Cambio de último momento en Gran Hermano: Del Moro anunció una semana clave y eliminaciones inesperadas

Así será la semana en Gran Hermano

Además de la doble salida del miércoles, Del Moro explicó cómo seguirá la dinámica en los próximos días dentro de la casa de Telefe.

Según detalló, “el miércoles los jugadores van a nominar en Placa Generación Dorada (primero positiva y después negativa)”, y adelantó que al menos seis participantes quedarán nominados sí o sí.

Para cerrar, el conductor confirmó uno de los momentos más esperados por el público: “El domingo gala de eliminación y se abre el repechaje”.

"Miércoles 20 se viene repechaje y nuevos", cerró el posteo que hizo en su cuenta de Instagram, lo que desató todo tipo de comentarios en los seguidores del programa.

Con nuevos ingresos en camino y la posibilidad de que viejos jugadores vuelvan a la casa, todo indica que Gran Hermano está a punto de entrar en una de sus etapas más explosivas.