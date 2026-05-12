Quiénes serán eliminados de Gran Hermano este miércoles en "placa planta", según Pabloschi

Quiénes se van este miércoles de Gran Hermano, según Pabloschi

A pocas horas de una nueva eliminación, la verdadera contienda se mudó al plano digital. En un escenario donde la incertidumbre es la norma, los seguidores del programa han abandonado las teorías al azar para volcarse de lleno a lo que ya funciona como el "oráculo" del certamen: el flujo de opiniones en X.

Dentro del universo de Gran Hermano, las cifras oficiales suelen ser el desenlace, pero el desarrollo se escribe en los sondeos virtuales. Estos relevamientos informales se han transformado en herramientas de medición clave, capaces de anticipar con un margen de error mínimo hacia dónde se inclina la balanza del voto pago.

Como es habitual en cada instancia decisiva, el foco de atención recayó sobre Pabloshi. El reconocido usuario, cuya credibilidad se apoya en un historial implacable de vaticinios certeros, volvió a marcar la agenda con un posteo que, en cuestión de minutos, desató una oleada de reacciones y reacomodó las expectativas de los fandoms.

"Zunino y Lolo, con los boletos picados", escribió en el mediodía de este martes, dejando en claro que estos dos jugadores están en la cuerda floja en lo que respecta a votos positivos del público.

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