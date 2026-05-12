Quiénes serán eliminados de Gran Hermano este miércoles en "placa planta", según Pabloschi
Nuevamente, el referente tuitero del reality show lanzó un pronóstico que, a juzgar por sus más recientes apreciaciones, podría terminar concretándose.
La tensión no da tregua en Gran Hermano Generación Dorada. Tras la reciente salida de Daniela de Lucía, la competencia se prepara para una de sus semanas más movidas con la activación de la "placa planta", una herramienta diseñada para que el público castigue la falta de estrategia y juego.
Sin embargo, cuando todo parecía marchar según lo previsto, Santiago del Moro sacudió el tablero con un anuncio que descolocó a los participantes y encendió el debate en redes. Mediante un comunicado directo, el presentador anticipó una jugada maestra de la producción que cambiará el rumbo de la gala: “Me informa el Big: hoy bajan algunos jugadores de la Placa Planta y el miércoles se van dos”.
Con esta advertencia, queda claro que el reality apuesta a una purga doble que elevará el drama dentro de la casa. Además, el miércoles -al mismo tiempo que dos participantes dejarán la casa- habrá gala de nominaciones, que derivará en otra eliminación para el domingo.
De manera que esta semana tres jugadores quedarán fuera de juego, en la antesala al repechaje que se llevará a cabo el próximo 20 de mayo.
Quiénes se van este miércoles de Gran Hermano, según Pabloschi
A pocas horas de una nueva eliminación, la verdadera contienda se mudó al plano digital. En un escenario donde la incertidumbre es la norma, los seguidores del programa han abandonado las teorías al azar para volcarse de lleno a lo que ya funciona como el "oráculo" del certamen: el flujo de opiniones en X.
Dentro del universo de Gran Hermano, las cifras oficiales suelen ser el desenlace, pero el desarrollo se escribe en los sondeos virtuales. Estos relevamientos informales se han transformado en herramientas de medición clave, capaces de anticipar con un margen de error mínimo hacia dónde se inclina la balanza del voto pago.
Como es habitual en cada instancia decisiva, el foco de atención recayó sobre Pabloshi. El reconocido usuario, cuya credibilidad se apoya en un historial implacable de vaticinios certeros, volvió a marcar la agenda con un posteo que, en cuestión de minutos, desató una oleada de reacciones y reacomodó las expectativas de los fandoms.
"Zunino y Lolo, con los boletos picados", escribió en el mediodía de este martes, dejando en claro que estos dos jugadores están en la cuerda floja en lo que respecta a votos positivos del público.
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