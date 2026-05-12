A qué hora ver hoy martes la gala de Gran Hermano: quiénes bajarán de la "placa planta"
Mientras todos están nominados y se esperan tres eliminaciones esta semana, la casa tendrá una nueva y picante emisión por la pantalla de Telefe.
Gran Hermano Generación Dorada atraviesa una nueva semana que estará llena de cambios y emociones. Tras la eliminación de Daniela de Lucía, Santiago del Moro anunció la apertura de una nueva "placa planta", donde se supone que el público eliminará a un jugador poco trascendental para el juego.
Fue a través de sus redes sociales que el conductor dio aviso sobre un giro inesperado en la dinámica del reality, revelando una maniobra estratégica de la producción que promete sacudir la convivencia. “Me informa el Big: hoy bajan algunos jugadores de la Placa Planta y el miércoles se van dos”, sentenció, confirmando que la competencia está por entrar en una fase de máxima tensión.
Así será la semana en Gran Hermano
Además de la doble salida del miércoles, Del Moro explicó cómo seguirá la dinámica en los próximos días dentro de la casa de Telefe. Según detalló, “el miércoles los jugadores van a nominar en Placa Generación Dorada (primero positiva y después negativa)”, y adelantó que al menos seis participantes quedarán nominados sí o sí.
Para cerrar, el conductor confirmó uno de los momentos más esperados por el público: “El domingo, gala de eliminación y se abre el repechaje”.
"Miércoles 20 se viene repechaje y nuevos", cerró el posteo que hizo en su cuenta de Instagram, lo que desató todo tipo de comentarios en los seguidores del programa. Con nuevos ingresos en camino y la posibilidad de que viejos jugadores vuelvan a la casa, todo indica que Gran Hermano está a punto de entrar en una de sus etapas más explosivas.
A qué hora y cómo ver en vivo Gran Hermano Generación Dorada
La nueva gala de Gran Hermano se podrá ver este martes, desde las 22:15 horas bajo la conducción de Santiago del Moro, por la pantalla de Telefe, Twitch y YouTube del canal. También a través de la página de MiTelefe.
Los seguidores podrán acceder a una cobertura de 24 horas gratuitas a través de DGO. La plataforma Prime Video ofrecerá la posibilidad de revivir las gala.
Además, la transmisión se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones de Flow, Telecentro Play y DirecTV Go.
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