A qué hora ver hoy martes la gala de Gran Hermano: quiénes bajarán de la "placa planta"

Para cerrar, el conductor confirmó uno de los momentos más esperados por el público: “El domingo, gala de eliminación y se abre el repechaje”.

"Miércoles 20 se viene repechaje y nuevos", cerró el posteo que hizo en su cuenta de Instagram, lo que desató todo tipo de comentarios en los seguidores del programa. Con nuevos ingresos en camino y la posibilidad de que viejos jugadores vuelvan a la casa, todo indica que Gran Hermano está a punto de entrar en una de sus etapas más explosivas.

Del Moro posteo

A qué hora y cómo ver en vivo Gran Hermano Generación Dorada

La nueva gala de Gran Hermano se podrá ver este martes, desde las 22:15 horas bajo la conducción de Santiago del Moro, por la pantalla de Telefe, Twitch y YouTube del canal. También a través de la página de MiTelefe.

Los seguidores podrán acceder a una cobertura de 24 horas gratuitas a través de DGO. La plataforma Prime Video ofrecerá la posibilidad de revivir las gala.

Además, la transmisión se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones de Flow, Telecentro Play y DirecTV Go.