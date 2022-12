¡Marcos no tiene por qué soportar esto! Agustín y su declaración a Julieta

"Che, que buena que está esta piba, loco", comentó Agustín a Conejo. "¿Cuál?", quiso saber su compañero. "Julieta. Encima se puso a hacer esas piruetas. Qué ganas de agarrarla así", dijo Frodo.

"Se me están acabando las pulgas, en cualquier momento la encaro de una. Se me está acabando la paciencia, muy respetuoso fui. Pero es hermosa", siguió diciendo.

Y siguió: "Me calienta que sea así. No estaría en pareja, pero si para estar un rato. Tiene un andar, es increíble como se mueve".

"Y si no, no pasa nada. Total la mando a placa y a la mier...", comentó mientras su compañero parecía no poder creer lo que estaba escuchando.