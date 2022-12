Martina de Gran Hermano discriminó a Flor de la V

Todo comenzó cuando el conductor le preguntó si saldría con una mujer. “No es algo que a mí me atraiga, pero no lo puedo decir, capaz mañana me pinta, me atraen los hombres”, respondió Martina.

Martina Stewart Usher

Además, opinó sobre la enseñanza de la diversidad de género en las escuelas: “Es un tema complicado. A veces esa diversidad de género se convierte en una moda. Trabajé en un colegio y decían ‘soy gay’. Les preguntaba qué era ser gay…. no sabían qué era, lo escucharon o lo vieron”.

"¿Y el DNI no binario?”, le preguntó Ulises. “No sé. No sabía. Lo tendría que definir esa persona y ver qué onda la sociedad, para qué lado vamos a ir”, le respondió Stewart Usher.

Luego, habló del uso de la X: “Vamos a decir que sí, que me parece correcto su uso, pero la verdad es que no tengo mucha idea. Para mí sos hombre o mujer. Entiendo que a cada uno le guste lo que le guste, pero no sé... después cada uno que con su culo haga un choreo”.

LAS REPUDIABLES DECLARACIONES SOBRE FLOR DE LA V

Cuando el conductor le consultó cómo consideraba a Flor de la V, la hermanita respondió: “Es un hombre al que le gustan los hombres”. Luego, se rectificó y afirmó: “Supongo que nació hombre y después se hizo mujer, pero si ella se considera mujer, listo, es una mujer”. Jaitt le preguntó: “¿La tratarías de mujer?”. La joven contestó: “Sí, que le voy a decir. ¿Carlos? Se llama Florencia”.