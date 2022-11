Pelea e insultos entre Alfa y Juan en Gran Hermano: "Tengo ganas de arrebatarlo"

alfa vs juan gran hermano.mp4

Obviamente el taxista no se quedó callado y replicó: "¿Querés ir al mano a mano conmigo? Les podemos decir a los chicos que nos voten, los dos más grandes de la casa. Por más que tengas plata, me la banco", para luego agregar una frase que terminaría sacando de quicio a su interlocutor: "La plata no es todo, papá".

Al otro día, Alfa le preguntó a Juan "che, ¿por qué contestás así?", a lo que agregó un pase de factura: "El que se creyó dueño de la casa fuiste vos, que me dijiste que me quedaba una semana". "No se la voy a dejar pasar, ¿quién es el boludo este?", agregó Walter ante el pedido de Romina de que se calmara.

image.png

Juan, un poco cansado, le habló directamente a las cámaras: "Gente, miren todo", pidió mientras que su rival le seguía recriminando sus actitudes. "Querés poner en contra a todos diciendo 'vamos a la placa porque tenés más plata que yo'", le señaló Alfa a Juan, mientras que este le contestaba que se encontraba "muy tranquilo".

"Sí, bocón, vos te quedaste solo, bocón", contestó Alfa. "Prefiero quedarme solo y no con gente como vos, no me hables", replicó rápidamente Juan.

Alfa y Juan GH.mp4

"Dejá de hacer bullying porque vamos a terminar mal", le pidió el taxista al sexagenario, a lo que este le respondió que era "un pobre pibe" y que estaba equivocado. "Escuchen y miren. 'Pobre pibe'. Está discriminando a la gente", sostuvo el taxista mirando a las cámaras.

"Sos un envidioso de mierda. Te fijás por lo que le gente tiene cuando en realidad valen por lo que hacen", fue lo último que le dijo Walter a Juan. El taxista, una vez que Alfa se fue, le confesó a Nacho que "estaba sacado y con ganas de arrebatarlo" a su contrincante.

alfa marcos sobre juan gh.mp4