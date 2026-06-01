Escándalo en Gran Hermano: Brian Sarmiento y Zunino tuvieron un fuerte cruce y casi terminan a las piñas

Según se vio en la transmisión, ambos quedaron cara a cara en un momento de máxima tensión y, poco después, la producción decidió interrumpir las imágenes. Ahora, la expectativa está puesta en la gala de este lunes, donde Santiago del Moro podría dar detalles sobre cómo continuó la situación dentro de la casa.

La mala relación entre Brian y Franco no es algo nuevo. Desde el regreso de Sarmiento al reality, los cruces se volvieron recurrentes y dejaron en evidencia una convivencia cada vez más desgastada. Días atrás, el exdeportista ya había cuestionado públicamente el juego de Zunino: “Siempre te escondiste detrás de Zilli para zafar de todo”.

Franco, por su parte, rechazó esas acusaciones y sostuvo que Brian volvió al programa con la intención de alterar estrategias, romper alianzas y desestabilizar distintos grupos dentro del juego.