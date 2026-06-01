Sorpresa: quién abandona Gran Hermano, según el boca de urna de Pabloschi

En medio de la ansiedad por conocer quién dejará la competencia, apareció una publicación que encendió aún más las especulaciones. Pabloschi, un usuario muy seguido por fanáticos del programa por anticipar eliminaciones y movimientos del reality, compartió un posteo que rápidamente se viralizó y volvió a instalar la gran pregunta de la noche: quién abandona la casa.

"Chau Titi", escribió en su cuenta de X, lo que hizo revolucionar a sus seguidores, ya que se desató un gran debate al respecto.