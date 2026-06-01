Temperley: llamó al 911 para pedir ayuda, pero cuando llegó la Policía su novio ya la había matado
La víctima, Noelia Carolina Rivero de 30 años, advirtió que su pareja la tenía de rehén. El asesino se autolesionó y fue detenido.
Un hombre de 39 años fue detenido acusado de asesinar a puñaladas a su pareja, Noelia Carolina Rivero, de 30, en una una casa de Temperley, partido de Lomas de Zamora. La víctima había llamado al 911 para pedir ayuda, pero cuando la Policía llegó, ya la habían asesinado.
Todo comenzó el sábado por la tarde, cuando Natalia llamó a la línea de emergencias 911 para denunciar que estaba secuestrada por su novio, Tomás Adrián Núñez, en una vivienda ubicado en la calle Lavalle 1734.
Cuando los efectivos llegaron al lugar, golpearon la puerta, pero lo lograron ingresar. Desde adentro de la casa, Núñez sostuvo que “estaba todo bien” y que “no pasaba nada”. Sin embargo, los uniformados también escucharon los gritos de Noelia, que aseguraba estaba bien pero que su pareja no la dejaba salir.
Ante la negativa del hombre para abrir la puerta, los policías decidieron comunicarse con la fiscal de Violencia de Género de Lomas de Zamora, Marcela Juan, para que autorizara el ingreso forzado.
En ese momento, un familiar de Núñez se acercó al domicilio y entregó las llaves de la casa, pero ya era tarde.
Cuando los policías ingresaron a la vivenda encontraron a Noelia ya sin vida en su habitación, con múltiples heridas en el tórax y en la espalda. Una ambulancia del SAME llegó al lugar y confirmó el fallecimiento de la joven.
En tanto, el asesino se había autolesionado provocándose cortes superficiales en el cuello y en los brazos. Fue detenido en el lugar y trasladado bajo custodia al Hospital Gandolfo. Según fuentes de la investigación, el hombre se encuentra fuera de peligro.
La causa quedó a cargo de la UFI N° 17 y el Juzgado de Garantías N° 3 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, bajo la carátula de homicidio agravado por el vínculo en contexto de violencia de género. En la escena del crimen se secuestró el cuchillo utilizado por el asesino.
La familia de la víctima aseguró que la relación entre Noelia y su femicida era “absolutamente tóxica”. “Él la tenía permanentemente en una situación de secuestro, que no la dejaba realizar ningún tipo de tareas. Cuando iba a trabajar tenía que mantener un llamado permanente con él porque si no la acusaba de estar engañándolo”, explicaron en C5N.
Los restos de la joven eran velados este lunes en la Cochería Olguín, ubicada en la avenida Antártida Argentina 1197 de la localidad de Llavallol.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario