Temperley: llamó al 911 para pedir ayuda, pero cuando llegó la Policía su novio ya la había matado

Cuando los policías ingresaron a la vivenda encontraron a Noelia ya sin vida en su habitación, con múltiples heridas en el tórax y en la espalda. Una ambulancia del SAME llegó al lugar y confirmó el fallecimiento de la joven.

En tanto, el asesino se había autolesionado provocándose cortes superficiales en el cuello y en los brazos. Fue detenido en el lugar y trasladado bajo custodia al Hospital Gandolfo. Según fuentes de la investigación, el hombre se encuentra fuera de peligro.

La causa quedó a cargo de la UFI N° 17 y el Juzgado de Garantías N° 3 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, bajo la carátula de homicidio agravado por el vínculo en contexto de violencia de género. En la escena del crimen se secuestró el cuchillo utilizado por el asesino.

La familia de la víctima aseguró que la relación entre Noelia y su femicida era “absolutamente tóxica”. “Él la tenía permanentemente en una situación de secuestro, que no la dejaba realizar ningún tipo de tareas. Cuando iba a trabajar tenía que mantener un llamado permanente con él porque si no la acusaba de estar engañándolo”, explicaron en C5N.

Los restos de la joven eran velados este lunes en la Cochería Olguín, ubicada en la avenida Antártida Argentina 1197 de la localidad de Llavallol.