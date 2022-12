Repechaje en Gran Hermano: el trastorno que le genera a Mora

"Estoy tranquila. No me quiero meter mucho porque me explota la cabeza, estoy todas las noches sin dormir, para mi es un sueño volver a entrar a esa casa", dijo Mora en diálogo El Show de Ulises Jaitt, por Radio XLFM. Y agregó: "Me acuesto pensando en que voy a hacer, si la gente me vota o no me vota".

Sobre los cambios que vio después de salir de Gran Hermano, la joven señaló que: "Es una vida nueva, pero es mi vida igual que siempre. Soy igual que como era antes de la casa, lo único que cambia es que dos veces por semana voy a telefe, hago notas y la gente me conoce, todo el resto es exactamente igual".

"Gracias también al grupo de psicólogos que tiene la producción que hace que nos adaptemos muy bien a todo esto", aseguró.

Qué dijo Mora de Agustín, el reciente eliminado de Gran Hermano

Mora manifestó que: "Agustín es alguien que llegó a la casa con los humos muy arriba, creyéndose el gran estratega, pensando que iba a ganar y se está mostrando como decíamos con la Tora desde un principio. Tuvo estas actitudes así desde la semana uno, ahora se están viendo recién y es el momento de irse cuando la está pifiando".

Al ser cuestionada si el tiempo le dio la razón, la joven aseguró que sí. "Tampoco me interesaba tener la razón, a mi me interesa que el pibe deje de hacer esas cosas o que para adentro deje de ser incomodo convivir con él", dijo. Y lo definió "como un desubicado y degenerado.