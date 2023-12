Gran Hermano: Santiago del Moro fue avergonzado en vivo durante la gala de eliminación

santiago del moro gran hermano

En ese momento, si bien del Moro intentó solo responder con una sonrisa, no pudo evitar sonrojarse de la vergüenza, por lo que se tapó la cara con el sobre de GH. Aunque, luego le agradeció y destacó: "Yo no estoy en competencia, yo no estoy en la casa. Hay una larga lista ahí, me imagino los enamorados que debés tener. Andás enamorando por el mundo, Ro".

Las palabras de Santiago hacen referencia a que, en la última semana, se la vio a Rosina muy cerca de Alan y Joel, aunque no llegó a concretar nada romántico con ninguno de los dos. Aún así, el piropo que recibió el conductor del reality de Telefé convirtió a la participante, Rosina, en tendencia en X luego de salir al aire.