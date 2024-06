Virginia reveló quién quiere que gane Gran Hermano y sorprendió a todos

Sin tantas vueltas, Virginia se animó a decir quién quiere que gane Gran Hermano. "Quiero que gane Furia", dijo sin vueltas en el vivo de esta noche y sorprendió a todos, ya que la relación con su compañera el último tiempo, no fue muy buena.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/GranHermanoAr/status/1800345353427755295?t=f7zaYJ7e6XOdJE7qTa0A7Q&s=19&partner=&hide_thread=false "Quiero que gane Furia": A pesar de todo, Virginia sostiene su postura de que "gane una mujer"



Mirá #GranHermano en https://t.co/Ppl6ji2TwC y viví el reality gratis las 24hs en @directvla y @dgo_latam pic.twitter.com/wKCMFtufnX — Gran Hermano (@GranHermanoAr) June 11, 2024

Por otro lado, la ex jugadora habló de la pelea que tuvo con Darío, luego de difundir que su hijo Francisco había tenido relaciones sexuales con Furia.

"Me parece una bolud.. por lo que se enojó, no fue una cuestión de chisme. Yo el sexo lo naturalizo, en ningún momento dije que tuvieron relaciones. Entiendo su enojo, pero no me parece nada del otro mundo”, lanzó sin vueltas.

Además, expresó: “Por eso pedí disculpas, nunca fue mi intención ni quería que alguien salga lastimado, yo estaba adentro de la habitación y sentí ruido. Se notó que nunca me incluyeron, no estoy obsesionada con los Bro”.

Por qué el domingo no hay gala de eliminación en Gran Hermano

Como ya hicieran en otras oportunidades, las autoridades del canal resolvieron que, debido a que el domingo es el Día del Padre y es un fin de semana largo por el feriado de lunes, lo mejor era mudar la jornada de expulsión al lunes.

Sin lugar a dudas, esta decisión de Telefe basada en el rating afecta a la ansiedad de los fanáticos, pero es lo más acertado en lo que respecta a audiencia, ya que la gente el domingo estará de festejo y, muy probablemente, no le prestará atención a la grilla televisiva.

Esta medida fue anunciada por el conductor Santiago del Moro tanto a la audiencia como a los participantes, aunque no se confirmaron las causas.