Gran noticia: le dieron el alta médica a Thiago Medina

alta thiago

El Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires agradeció públicamente "el compromiso y el trabajo coordinado de todos los equipos de salud bonaerenses que intervinieron en su atención", lo que permitirá a Medina continuar su recuperación extrahospitalaria.

El grave episodio ocurrió el pasado viernes 12 de septiembre, cuando el ex Gran Hermano y streamer protagonizó un violento choque mientras circulaba en su moto. El siniestro tuvo lugar en la Ruta 7, en el cruce con la calle La Providencia de Francisco Álvarez, en Moreno.

A raíz del choque, Thiago sufrió múltiples y graves lesiones: costillas fracturadas, colapso pulmonar y lesiones en el hígado, páncreas y bazo, lo que le provocó grandes hemorragias internas. Debido a la gravedad de su estado, el joven se mantuvo en terapia intensiva en estado reservado durante gran parte de su internación.

Tras la realización de tres cirugías exitosas, Medina logró salir de la unidad de terapia intensiva el domingo pasado. Ahora, al recibir el alta, el joven continuará su rehabilitación en la casa de Daniela Celis, su expareja y madre de sus dos hijas.