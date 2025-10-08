Daniela Celis reveló nuevos avances en la recuperación de Thiago Medina a 26 días del accidente

Celis, que ha mantenido una actitud positiva a lo largo de todo el proceso, acompañó la información con un mensaje de gratitud y esperanza: “Celebremos cada logro, acompañemos sus avances y sigamos deseando su recuperación. Gracias por estar, sentimos el amor cerquita, puertas adentro y afuera del hospital”.

Cabe recordar que Medina fue hospitalizado a fines de septiembre tras sufrir un violento accidente en moto que lo dejó en estado delicado. Desde entonces, su entorno y los médicos han destacado su fuerza de voluntad y su respuesta favorable a los tratamientos. Daniela, por su parte, continúa siendo el puente informativo entre los fans y la familia, con publicaciones que reflejan tanto su rol de madre como el cariño que sigue sintiendo por el padre de sus hijas.