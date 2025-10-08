Daniela Celis reveló nuevos avances en la recuperación de Thiago Medina a 26 días del accidente
A casi un mes del grave siniestro en moto, la exparticipante de Gran Hermano compartió un alentador parte médico sobre la evolución del padre de sus gemelas.
Ya han pasado 26 días desde el impactante accidente en moto que sufrió Thiago Medina, y su estado de salud sigue mostrando signos positivos. Su expareja, Daniela Celis, quien además es madre de las gemelas Aimé y Laia, volvió a referirse públicamente a la recuperación del exparticipante de Gran Hermano, brindando tranquilidad a los seguidores que siguen atentos su evolución.
Desde sus redes sociales, Celis publicó un nuevo parte médico informal en el que se detalla que el joven de 22 años continúa internado en el hospital de Moreno, donde fue sometido a una compleja cirugía de urgencia tras el accidente. “Thiago sigue dando pasos gigantes. De a poco se va movilizando, ansioso y feliz”, escribió la influencer en una historia de Instagram, reflejando la emoción de ver mejoras diarias en su ex pareja.
Según la actualización médica compartida por Daniela, “persiste con leve débito por drenaje de la cicatriz quirúrgica” y los profesionales “evalúan el inicio de antibiótico por vía oral”. Estos avances representan un progreso en su recuperación, ya que podrían marcar el comienzo de una etapa menos crítica en su tratamiento.
Celis, que ha mantenido una actitud positiva a lo largo de todo el proceso, acompañó la información con un mensaje de gratitud y esperanza: “Celebremos cada logro, acompañemos sus avances y sigamos deseando su recuperación. Gracias por estar, sentimos el amor cerquita, puertas adentro y afuera del hospital”.
Cabe recordar que Medina fue hospitalizado a fines de septiembre tras sufrir un violento accidente en moto que lo dejó en estado delicado. Desde entonces, su entorno y los médicos han destacado su fuerza de voluntad y su respuesta favorable a los tratamientos. Daniela, por su parte, continúa siendo el puente informativo entre los fans y la familia, con publicaciones que reflejan tanto su rol de madre como el cariño que sigue sintiendo por el padre de sus hijas.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario