Thiago Medina habló al salir del hospital tras 28 días internado: sus primeras palabras

También abordó el rumor que circuló en los medios sobre una supuesta propuesta de matrimonio a Daniela Celis, su expareja y madre de sus hijas. “No, nunca lo dije. Si se da más adelante, se va a ver en las redes. Pero bueno, estamos acá”, aclaró, sin descartar el futuro, pero prefiriendo la calma del presente.

thiago salida hospital

El influencer hizo hincapié en que su foco principal son sus pequeñas Laia y Aimé. “Pensé mucho en mis hijas, en querer estar en casa. Ahora veremos qué pasa, el día a día, me tengo que reponer todo, hacer reposo por el choque, pero estamos mejores. Ahora me voy a ver a mis bebés que son lo que más quiero en el mundo”, repitió, dejando en claro su prioridad absoluta.

Thiago no dejó de agradecer al equipo médico del hospital: “Estuvieron atentos a todo lo que necesité, si me dolía algo, estaban apoyando”, reconoció. También se dirigió a sus seguidores, quienes se mantuvieron al pendiente de su estado: “Muchas gracias por haberme apoyado, por seguirme y acompañarme en todo este proceso que fue tan duro”.

Al resumir estos días, Thiago reiteró su gran deseo: “No tenía miedo, me quería recuperar rápido para ir a mi casa. Ya está la moto, nada más. Quiero ver a mis hijas y estar con ellas”.

La recuperación de Medina fue posible gracias al compromiso del equipo médico, que incluyó profesionales de terapia intensiva, cirugía, kinesiología, clínica médica y enfermería. Todos ellos participaron activamente en las operaciones de urgencia, el tratamiento diario y el acompañamiento constante al joven y su familia, celebrando cada avance hasta este tan esperado día.