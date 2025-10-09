Thiago Medina habló al salir del hospital tras 28 días internado: sus primeras palabras
El ex Gran Hermano fue oficialmente dado de alta luego de sufrir un duro accidente con su moto que lo mantuvo en el hospital durante varios días.
Luego de casi un mes de angustia e internación, Thiago Medina abandonó finalmente el Hospital Mariano y Luciano de la Vega en Moreno. El influencer de 22 años, que sufrió un grave accidente de moto el pasado 12 de septiembre, superó las complicaciones y varias intervenciones quirúrgicas para lograr una evolución médica que, este jueves, le permitió dejar atrás la terapia y salir por la puerta principal del establecimiento de salud.
La salida del hospital estuvo marcada por una emotiva escena: aplausos, cánticos de aliento y el incesante sonido de flashes rodearon al joven. Acompañado por su hermana Camila Deniz y el resto de su familia, Thiago se repuso e hizo un esfuerzo para saludar con una sonrisa. “Ya está, me estoy yendo a casa. Soy libre”, le aseguró a los periodistas, dejando ver su inmensa alegría.
En sus primeras palabras a la prensa, Thiago reveló cuáles fueron sus mayores anhelos durante el difícil proceso. “Cuando me desperté lo primero que pensé fue en tomar el agua y cuando recibí el alta, en ver a mis hijas”, confesó con honestidad, destacando su lado más humano y paternal.
Consultado sobre lo que siente tras la experiencia límite, Thiago fue directo al afirmar que el suceso lo ha transformado. “Muchas cosas, te cambia la manera de pensar, de disfrutar la vida”, aseguró, valorando la importancia de cada momento.
También abordó el rumor que circuló en los medios sobre una supuesta propuesta de matrimonio a Daniela Celis, su expareja y madre de sus hijas. “No, nunca lo dije. Si se da más adelante, se va a ver en las redes. Pero bueno, estamos acá”, aclaró, sin descartar el futuro, pero prefiriendo la calma del presente.
El influencer hizo hincapié en que su foco principal son sus pequeñas Laia y Aimé. “Pensé mucho en mis hijas, en querer estar en casa. Ahora veremos qué pasa, el día a día, me tengo que reponer todo, hacer reposo por el choque, pero estamos mejores. Ahora me voy a ver a mis bebés que son lo que más quiero en el mundo”, repitió, dejando en claro su prioridad absoluta.
Thiago no dejó de agradecer al equipo médico del hospital: “Estuvieron atentos a todo lo que necesité, si me dolía algo, estaban apoyando”, reconoció. También se dirigió a sus seguidores, quienes se mantuvieron al pendiente de su estado: “Muchas gracias por haberme apoyado, por seguirme y acompañarme en todo este proceso que fue tan duro”.
Al resumir estos días, Thiago reiteró su gran deseo: “No tenía miedo, me quería recuperar rápido para ir a mi casa. Ya está la moto, nada más. Quiero ver a mis hijas y estar con ellas”.
La recuperación de Medina fue posible gracias al compromiso del equipo médico, que incluyó profesionales de terapia intensiva, cirugía, kinesiología, clínica médica y enfermería. Todos ellos participaron activamente en las operaciones de urgencia, el tratamiento diario y el acompañamiento constante al joven y su familia, celebrando cada avance hasta este tan esperado día.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario