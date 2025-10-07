Daniela Celis salió por primera vez tras el accidente de Thiago Medina: qué dijo de su recuperación

"Pero todo de a poquito", agregó.

Ahora que cambiaron las condiciones de internación en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno Thiago Medina pudo reconectarse con sus hijas, las mellizas Laia y Aimé, que tienen apenas 1 año y ocho meses.

"Las nenas lo vieron por videollamada. Hacemos videollamada todos los días, así que las ve a través del celu, pero las nenas felices, y él también", expresó la mediática antes de asegurar que "los tres quieren verse", en referencia a su expareja y a sus hijas en común.

"Pero bueno, ya falta poquito para el alta y ahí va a ser el reencuentro y el abrazo que se deben los tres. Es muy emocionante", señaló.

daniela celis

Daniela se refirió a los pasos a seguir ahora que su expareja está en terapia intermedia: "Ahora hay que esperar a que se recupere, a que le den el alta, a que camine bien, a que le saquen todos los sueros así tiene una pronta recuperación, está con kinesología".

Tras reconocer que su expareja "estuvo bastante tiempo en un coma inducido", lo que le presenta desafíos particulares en su rehabilitación.

"Fue un milagro, realmente. Los médicos me decían 'no podemos entender la evolución de Thiago en tan poco tiempo, está hablando'. Y realmente creo que fue la voluntad de toda la gente, la fe, hicimos la fuerza. Estoy muy agradecida", convino Daniela.

"Nunca lo dudé, jamás lo dudé. Es verdad que tenía una esperanza muy chiquitita, un hilo de luz en tanta oscuridad, y me aferré a eso y se logró así que estoy muy feliz", sentenció.