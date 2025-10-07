Daniela Celis salió por primera vez tras el accidente de Thiago Medina: qué dijo de su recuperación
La expareja del exparticipante de Gran Hermano y madre de sus hijas contó con emoción el joven de 22 años ya evoluciona en terapia intermedia.
Después de casi un mes de nervios, espera y rezos, Daniela Celis retomó parte de su agenda mediática esta semana con su visita al teatro donde Julieta Poggio presentó "Patito Feo en vivo", y aprovechó para hablar sobre la recuperación de Thiago Medina.
"Esperaba esta noticia hace mucho tiempo, sabía que iba a estar todo bien y al fin llegó. Estoy muy contenta de estar bien y de que el papá de mis hijas esté con nosotras", expresó Daniela Celis al programa "Puro Show.
"Lo vi hoy, de hecho, estábamos con esta hermosa función de prensa y le dije a Thiago -que no sabía que había estrenado, hasta donde sabía estaba ensayando-, le dije 'no sé si voy a ir', y él me dice 'andá por los dos'. La verdad que nos bancó un montón Juli y acá estamos bancándola", expresó la exparticipante de "Gran Hermano".
Daniela Celis explicó que Thiago sabe "más o menos" lo que le pasó aquel viernes por la noche en el que casi muere en un accidente de tránsito cuando andaba en moto por Moreno, pero reconoció que "fueron muchos días, no sabe qué le fue pasando en el transcurso de los días, pero es consciente de todo".
"Pero todo de a poquito", agregó.
Ahora que cambiaron las condiciones de internación en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno Thiago Medina pudo reconectarse con sus hijas, las mellizas Laia y Aimé, que tienen apenas 1 año y ocho meses.
"Las nenas lo vieron por videollamada. Hacemos videollamada todos los días, así que las ve a través del celu, pero las nenas felices, y él también", expresó la mediática antes de asegurar que "los tres quieren verse", en referencia a su expareja y a sus hijas en común.
"Pero bueno, ya falta poquito para el alta y ahí va a ser el reencuentro y el abrazo que se deben los tres. Es muy emocionante", señaló.
Daniela se refirió a los pasos a seguir ahora que su expareja está en terapia intermedia: "Ahora hay que esperar a que se recupere, a que le den el alta, a que camine bien, a que le saquen todos los sueros así tiene una pronta recuperación, está con kinesología".
Tras reconocer que su expareja "estuvo bastante tiempo en un coma inducido", lo que le presenta desafíos particulares en su rehabilitación.
"Fue un milagro, realmente. Los médicos me decían 'no podemos entender la evolución de Thiago en tan poco tiempo, está hablando'. Y realmente creo que fue la voluntad de toda la gente, la fe, hicimos la fuerza. Estoy muy agradecida", convino Daniela.
"Nunca lo dudé, jamás lo dudé. Es verdad que tenía una esperanza muy chiquitita, un hilo de luz en tanta oscuridad, y me aferré a eso y se logró así que estoy muy feliz", sentenció.
