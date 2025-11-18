Grave denuncia de un comedor infantil contra Lissa de Bandana: qué pasó
La directora de la institución Creciendo Juntos, habló por primera vez y expuso la situación con respecto a la cantante. Conocé todos los detalles.
La ex integrante del reality Lissa Vera ha quedado en el centro de una seria controversia luego de ser denunciada públicamente por el comedor infantil “Creciendo Juntos”. La acusación surge a más de un año de una colecta solidaria en la que la figura mediática se había involucrado, y cuyos resultados, según la institución, nunca se materializaron completamente.
El periodista Juan Etchegoyen fue el encargado de difundir la denuncia, señalando que desde el merendero habían decidido hablar por primera vez para exponer los hechos. El conductor introdujo el tema con cautela, asegurando que su intención era únicamente informar sobre la delicada situación: “Quiero abrir el programa de hoy con una denuncia contra una famosa verdaderamente fuerte y grave. Antes de decir la información y poner al aire un testimonio quiero decir que yo ni este programa tiene nada contra esta famosa, simplemente estoy informando de la situación”.
Según la información proporcionada por Etchegoyen, el comedor y jardín de infantes Creciendo Juntos reveló que la famosa se había comprometido a brindar ayuda económica, impulsando una movida solidaria que, presuntamente, recaudó una cifra millonaria. No obstante, el dinero nunca llegó a la institución.
La vocera del jardín brindó un testimonio contundente sobre los montos manejados y la falta de transparencia: “Ella recaudó una cifra de más de cinco millones de pesos con un alias de ellos y de esa plata nosotros nunca vimos nada ni un billete, ni un peso”. Esta declaración subraya la gravedad de la situación, aludiendo a que el dinero habría ingresado a través de una cuenta vinculada al merendero, pero sin que la institución recibiera los fondos.
La vocera de Creciendo Juntos detalló exactamente lo que sí recibieron de parte de Lissa Vera, contrastándolo con la cifra de cinco millones de pesos que se habría recaudado. “Nosotros nunca recibimos plata en efectivo ni transferencia ni nada. Lo único que recibimos de parte de ella fue un freezer, una cocina y un tubo de gas y nada más que eso y luego cortó todo contacto con nosotros”, explicó.
La representante del jardín infantil comunitario concluyó su testimonio expresando el sentimiento de desilusión y perjuicio que dejó este episodio en la institución: “Nos donó algunas cosas que le donaron a ella pero después no supimos nada más con ella y nosotros somos un jardín comunitario. Lamentablemente Lissa nos defraudó”. La denuncia pone en el ojo de la tormenta la responsabilidad y el manejo de los fondos en las campañas de ayuda social impulsadas por figuras públicas.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario