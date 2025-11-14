Ordenaron ponerle tobillera electrónica al denunciado por acosar a Cris Morena

En la denuncia actual se describen seguimientos, apariciones inesperadas, incluyendo un encuentro cara a cara en un shopping, donde el hombre se acercó a la productora para intentar iniciar una conversación. “Relata que estaba en un shopping conocido cuando este hombre se le acercó y le dijo: ‘Hola, Cris. Necesito hablar con vos, me quiero sentar a hablar con vos’”, contó por su parte el periodista Pampa Mónaco. Ante la sorpresa, la productora le preguntó qué hacía él allí, a lo que él respondió: “¿Es una casualidad? ¿Casualidad cuando me seguiste durante años y me hiciste la vida imposible?”.

El documento judicial señala que la restricción previa establecía que Lo Giudice no podía acercarse al domicilio ni al lugar de trabajo de Cris Morena, ni ubicarla mediante ningún medio tecnológico. Pese a esto, la denuncia afirma que el imputado volvió a merodear, lo que llevó a la Justicia a disponer una nueva medida perimetral más estricta y la colocación de una tobillera de monitoreo para evitar nuevos acercamientos.