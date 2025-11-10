El dramático pedido de auxilio de un nene a la Policía: "¡Mi papá quiere matar a mi mamá!"

Los policías contuvieron a la mujer y la pusieron a resguardo. En tanto, el agresor - cuyos datos se mantienen en reserva para proteger la identidad de la víctima y su hijo - fue detenido en el lugar.

Los efectivos secuestraron además dos cuchillas, una de ellas de cabo de hueso y madera, con una hoja de más de 20 centímetros, las cuales habrían sido utilizadas por el agresor para atacar a su pareja.

Tras la detención, la víctima solicitó protección urgente con una exclusión del hogar y una restricción de acercamiento contra su pareja. Las medidas serán tramitadas por la Justicia para que sean de carácter permanente.

El caso quedó en manos de la fiscal de flagrancia, Mariana Baqueiro, quien decidió imputar al detenido por amenazas calificadas y lesiones agravadas en contexto de violencia de género, y ordenó su traslado a la Unidad Penal N°44 de Batán.