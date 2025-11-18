Quién será la artista invitada a los shows de Shakira en Vélez
La artista argentina será la encargada de calentar la noche antes de que Shakira suba al escenario en los conciertos del 8 y 9 de diciembre, que ya colgaron el cartel de entradas agotadas.
La emoción por la llegada de Shakira a Buenos Aires se siente desde hace meses, y los fanáticos ya marcaron en rojo los días 8 y 9 de diciembre en el estadio Vélez Sarsfield. Tras semanas de expectativa, las entradas para ambos shows se agotaron rápidamente, confirmando la magnitud de la convocatoria que la estrella colombiana genera en Argentina. En este marco, la producción anunció que la encargada de abrir las noches será Ángela Torres, quien tendrá la oportunidad de presentarse ante miles de espectadores y sumar su energía al inicio de cada espectáculo.
Ángela Torres llega a este rol con una carrera en constante crecimiento. Reconocida por su versatilidad como cantante y actriz, la artista argentina ha logrado consolidarse tanto en la música como en la televisión y el teatro, y este salto a un escenario internacional de semejante magnitud representa un momento clave en su trayectoria. Su presencia como telonera no solo añade atractivo a los conciertos, sino que también reafirma la tendencia de incorporar talentos locales en giras internacionales, ofreciendo al público una experiencia integral desde el comienzo de la velada.
Los shows de Shakira en Vélez forman parte de la gira que la cantante ha retomado tras su regreso a los escenarios, marcada por un recorrido global que incluye varias ciudades de Europa y América Latina. Para los seguidores argentinos, estos conciertos representan la oportunidad de revivir clásicos que definieron la carrera de la artista, como “Hips Don’t Lie”, “Whenever, Wherever” y “Waka Waka”, así como disfrutar de sus éxitos más recientes, todos interpretados con la producción visual y musical que caracteriza a sus espectáculos. Cada detalle del montaje promete sorprender: iluminación de última generación, pantallas gigantes, efectos escénicos y coreografías que combinan la energía de la cantante con la participación del público.
Además, la historia de Shakira en Argentina es particularmente significativa. La artista ha mantenido una conexión especial con su público local a lo largo de los años, y sus shows en Buenos Aires suelen convertirse en eventos memorables tanto por la asistencia masiva como por la pasión de los fans. La elección de Vélez Sarsfield como sede no es casual: su capacidad y disposición permiten un despliegue técnico acorde a los estándares de Shakira, garantizando que cada espectador tenga una experiencia cercana e inmersiva.
