Quién será la artista invitada a los shows de Shakira en Vélez

Los shows de Shakira en Vélez forman parte de la gira que la cantante ha retomado tras su regreso a los escenarios, marcada por un recorrido global que incluye varias ciudades de Europa y América Latina. Para los seguidores argentinos, estos conciertos representan la oportunidad de revivir clásicos que definieron la carrera de la artista, como “Hips Don’t Lie”, “Whenever, Wherever” y “Waka Waka”, así como disfrutar de sus éxitos más recientes, todos interpretados con la producción visual y musical que caracteriza a sus espectáculos. Cada detalle del montaje promete sorprender: iluminación de última generación, pantallas gigantes, efectos escénicos y coreografías que combinan la energía de la cantante con la participación del público.