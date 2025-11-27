Grego Rosello hizo un polémico comentario e incomodó a sus compañeras en el streaming de MasterChef Celebrity

MasterChef Celebrity tuvo su última chance: quién se salvó y quiénes son los nominados

La competencia en las cocinas de MasterChef Celebrity, el reality furor de Telefe, se intensificó este martes 25 de noviembre con la "noche de última chance", que dejó a un salvado y a nueve participantes que irán este miércoles a la nueva gala de eliminación.

La jornada comenzó con un mini-desafío que consagró a Ian Lucas, dándole la potestad de armar las duplas. Los binomios trabajaron bajo una regla estricta: cocinar el mismo plato y realizar la compra de ingredientes juntos en el mercado.

Tras la presentación de los platos, el jurado evaluó y determinó quién se salvarían de la gala de eliminación.

El primer grupo en recibir el delantal negro, con cierta ironía por parte del jurado y la conductora Wanda Nara, fue la dupla conformada por Momi Giardina, Andy Chango y Miguel Ángel Rodríguez. "Esto está más cantado que 'Despacito'", bromeó la mediática, antes de que el chef Donato de Santis confirmara su pase directo a la gala de eliminación.

Posteriormente, Damián Betular llamó al frente a Emilia Attias, Valentina Cervantes, Evangelina Anderson y el Turco Husaín. El chef destacó que sus platos tuvieron "buenos sabores", pero no fueron suficientes para subir al balcón.

Finalmente, Germán Martitegui llamó a los cocineros con los tres mejores platos: Ian Lucas, Eugenia Tobal y Alex Pelao.

Tras felicitarlos, Martitegui anunció al ganador de la noche. "El cocinero o la cocinera que pasa directamente a la próxima semana y se salva de la gala de eliminación es Ian", indicó el jurado.

Antes de subir, Ian protagonizó un momento emotivo al intentar devolver el favor a su compañera de dupla. "Quiero decir algo, en serio, no sé si se puede pero a mí me gustaría que suba Valu, porque ella me ayudó y gracias a ella hice el plato. No sé si yo puedo ir a la gala de eliminación y que ella suba, pero de verdad lo digo", apuntó.

Sin embargo, Cervantes rechazó el gesto y el jurado fue determinante, al confirmar que Ian se salvó y debió subir al balcón.

Los participantes que van a la Gala de Eliminación

Los siguientes participantes competirán en la próxima Gala de Eliminación: