Flor Vigna tildó de "Tatiana" a Griselda Siciliani por su vínculo con Luciano Castro: "Se hacía la amiga y..."

Qué dijo Flor Vigna sobre Griselda Siciliani

Flor Vigna y Griselda Siciliani mantenían un vínculo de amistad, pero con el tiempo la relación se quebró. Según la influencer, ese quiebre marcó un antes y un después. En su charla con Cirio, el conductor lanzó una frase contundente que reflejó la tensión del tema: “Se hace la amiga y después se quiere garch... a tu novio, es raro”, le dijo a Flor, poniendo en palabras lo que ella también insinuaba.