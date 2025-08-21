Flor Vigna tildó de "Tatiana" a Griselda Siciliani por su vínculo con Luciano Castro: "Se hacía la amiga y..."
La cantante relató con detalle cómo atravesó lo que considera una traición por parte de la actriz, a quien acusa de haberse acercado como amiga con la intención de quedarse con su ex pareja.
Flor Vigna rompió el silencio y sorprendió al revelar un episodio del pasado que involucra a su ex pareja, Luciano Castro, y a Griselda Siciliani. Aunque la relación con el actor quedó atrás, recientemente la artista recordó cómo fue vivir una situación que, según ella, marcó un antes y un después en su vida personal y afectiva.
Sin embargo, lo que generó mayor sorpresa en las últimas horas fue una confesión que la propia Flor hizo durante una charla distendida con Martín Cirio. Allí, la cantante y bailarina recordó un incómodo episodio que vivió con Siciliani y no dudó en contarlo con lujo de detalles.
Qué dijo Flor Vigna sobre Griselda Siciliani
Flor Vigna y Griselda Siciliani mantenían un vínculo de amistad, pero con el tiempo la relación se quebró. Según la influencer, ese quiebre marcó un antes y un después. En su charla con Cirio, el conductor lanzó una frase contundente que reflejó la tensión del tema: “Se hace la amiga y después se quiere garch... a tu novio, es raro”, le dijo a Flor, poniendo en palabras lo que ella también insinuaba.
En su testimonio, Vigna no escatimó en detalles y expresó cómo se sintió al notar ciertas actitudes de Siciliani cuando todavía estaba en pareja con Castro: “Obvio, ella a mí me decía ‘venite al teatro con Lucho’ porque le mandaba a él y no le respondía... te da bronca”, señaló con crudeza.
Además, reconoció que esa experiencia fue clave para tomar una decisión que venía postergando: “Después yo entendí que me tenía que separar y sin ese cuerno no me iba a animar. Estaba haciendo de madrastra, nada que ver, yo tenía que estar en la Bresh, no haciendo fideos”, afirmó con sinceridad.
Con estas declaraciones, Flor Vigna no solo reveló los motivos detrás de su separación con Luciano Castro, sino también el trasfondo de su distanciamiento con Griselda Siciliani. Lejos de quedarse en el escándalo, la artista dejó entrever que atravesó un proceso personal de dolor, aprendizaje y transformación, que la llevó a reenfocarse en sí misma.
