Guerra declarada: Yanina Latorre le respondió a Wanda Nara y prometió mostrar chats

Tras estas declaraciones, Wanda Nara disparó contra la mediática, asegurando que iniciará acciones legales: "A la señora que da cátedra de vida, le avisan que esta vez se va a enfrentar a otro juicio. Y esta vez con alguien que se va a gastar lo que sea necesario", comenzó diciendo.

Y sumó: "Hasta que aprenda a hablar con pruebas y sobre todo a pensar mil veces antes de opinar de mí como madre, mujer o persona. Es fácil ser periodista haciendo creer que sos dueña siempre de la verdad. Con mentiras o testigos inventados".

La feroz respuesta de Yanina Latorre a Wanda Nara

Luego de la amenaza de juicio vía Instagram, la panelista de LAM lanzó una potente historia: "Tengo chats hablando de Cami Homs, de los jugadores, ensuciando a todos, hablando de la mujer de (Leandro) Paredes, ¿sigo?", escribió, devolviéndole de la misma manera a Wanda. Pero el tema no quedó ahí...

Seguidamente, Latorre decidió hacer un embroncado descargo contra los que la "amenazan": "Me rompe mucho los huevos, basta, me cansé. Cualquier inútil que pasa, que le jode lo que le digo, me quiere hacer juicio. ¿Por qué no me dejan de romper los huevos y se fijan en su vida?", comenzó.

Fue entonces cuando apuntó directamente a la conductora de Bake Off Famosos: "Si sos mediática y la pasás mostrando todo lo que hacés, mandando mensajes, haciendo cosas, el otro puede opinar. ¿Sabés cómo no se opina y una no da cátedra? Guardándote un poquito, chuli, a veces el amor empieza por casa", disparó.

"Me voy a jugar al padel, pero cuando salgo del padel espérenme en Instagram, tengo una calentura. Basta, basta de juicios. Todos me quieren callar, no me voy a callar, papita. No es ningún delito opinar", continuó Yanina.

Finalmente, sostuvo: "El tema es que como yo soy honesta, como tengo criterio y como digo lo que pienso porque no soy chupa ort... jode. Te dejo picando cositas porque sabés que tengo razón. Me calenté".