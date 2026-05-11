Wanda Nara confirmó la ruptura con Martín Migueles y dio impactantes detalles: "Blanqueando todo lo de..."

Según detalló la conductora, rápidamente entendió que Wanda buscaba instalar otro tema y decidió ir directamente al punto. “Le pregunté por la película, cuándo la estrena, no sé, yo estaba esperando que ella vaya al grano. Entonces en un momento le digo: ‘¿Vos a mí me estás escribiendo hasta ahora por Migueles?’. Entonces me dice: ‘No, ¿qué pasó?’”.

Minutos después, la propia Wanda la llamó por teléfono y la conversación tomó otro rumbo. “Me llama por teléfono, que no sabía de lo que le hablaba, que le cuente, le digo: ‘Querida, estás todo el día en redes, estás todo el día mirando, ¿tu secretaria Nat no te pudo contar?’”, recordó Yanina entre risas.

Fue entonces cuando, según contó, Wanda le confirmó la ruptura. “Boludamente le conté toda la situación, a lo que me contesta: ‘Yo hace un mes que estoy separada de él’”.

Además, la mediática le habría explicado cuál fue el conflicto principal que desencadenó el final de la relación. “Y me dice: ‘El problema fue, que cuando yo decidí venir a hacer acá la película, a él le dio celos, porque yo le terminé blanqueando todo lo de Bernasconi, y quedamos que si yo me iba afuera a trabajar, nos separábamos’”.

Yanina no dejó pasar el comentario y reaccionó con ironía: “Le digo: ‘Wanda, te fuiste cruzando el charco a una hora de un ferry’”.

En medio del debate, Majo Martino aportó otra versión sobre lo ocurrido durante el rodaje en Uruguay y aseguró que desde la producción también habrían intentado mantener alejado a Migueles. “El productor, Pablo Ini, le dijo a él: ‘Por favor, no vengas a Uruguay’, para que no la distraiga a ella en las escenas subidas de tono que tenía que hacer con Bernasconi, porque la presencia de Migueles la iba a condicionar a la hora de actuar”.

La duda sobre si la separación era definitiva quedó instalada en el estudio. Ante la consulta de Nico Peralta, Yanina respondió sin vueltas: “O sea, que están separados, sí, pero no sé si de hace un mes, ella se hace la boluda y no quiere engrampada en todo esto”.

Antes de cerrar el tema, Latorre sumó un detalle que llamó especialmente la atención y que podría indicar que el vínculo no estaría completamente terminado: “Igual él sigue en la casa de ella y sigue teniendo la foto de la pareja en WhatsApp”.