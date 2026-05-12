Yanina Latorre reveló el nuevo romance de Wanda Nara tras separarse de Martín Migueles

Finalmente, Yanina lanzó el nombre que venía guardando y sorprendió a todos en el estudio: “Wanda se está empomando desde que está en Uruguay a Agustín Bernasconi”.

De acuerdo con la conductora, el acercamiento entre ambos habría comenzado durante las grabaciones de la película ¿Querés ser mi hijo?, donde comparten varias escenas juntos.

“Eso fue lo que le calentó a Migueles y empezaron a pelear y ella lo termina de limpiar”, aseguró Latorre sobre la supuesta crisis que terminó con la ruptura definitiva.

Además, reveló que el rodaje habría intensificado aún más la química entre Wanda y Bernasconi. “Parece que hay mucha escena de sexo en la película. Y en esas escenas de sexo ambos se calentaron”, concluyó Yanina, dejando instalada una nueva bomba mediática alrededor de la empresaria.