Yanina Latorre reveló el nuevo romance de Wanda Nara tras separarse de Martín Migueles
La conductora aseguró que la empresaria ya habría iniciado una nueva relación mientras se encuentra en Uruguay filmando su película.
Luego de confirmar la separación de Wanda Nara y Martín Migueles, Yanina Latorre volvió a sorprender este martes al aire de Sálvese quien pueda al asegurar que la mediática ya tendría un nuevo vínculo sentimental.
La conductora comenzó dando detalles de la información que recibió horas antes y explicó que la fuente sería alguien cercano al entorno de Wanda. “Hoy a la tarde cuando estaba yendo para la radio me llamó alguien que aclaro que no está en Uruguay, no es amiga de Wanda, pero alguien con la que puede llegar a ser de un entorno cercano y me dijo: ‘Nuestra chica ya tiene chongo’”, contó Yanina en vivo.
La revelación dejó impactados a los panelistas y la propia conductora admitió su sorpresa: “Yo me quedé fría”.
Sin dar nombres de inmediato, Latorre comenzó a tirar pistas sobre el supuesto nuevo hombre en la vida de Wanda. “A la persona la conozco. Una vez en mi vida viajé con esa persona en un avión. Es del mundo del espectáculo. No es periodista deportivo”, detalló.
Según relató, mientras seguía preguntando para confirmar la versión, recibió más información sobre el perfil del actor involucrado. “Cuando le empiezo a preguntar, le digo: ¿Pero posta? Entonces me dice: ‘No creo que le dure’, porque este chico no viene flojo de papeles, no tiene problemas con la Justicia. Es limpio, es una persona que no tiene quilombos. No tiene hijos”.
Finalmente, Yanina lanzó el nombre que venía guardando y sorprendió a todos en el estudio: “Wanda se está empomando desde que está en Uruguay a Agustín Bernasconi”.
De acuerdo con la conductora, el acercamiento entre ambos habría comenzado durante las grabaciones de la película ¿Querés ser mi hijo?, donde comparten varias escenas juntos.
“Eso fue lo que le calentó a Migueles y empezaron a pelear y ella lo termina de limpiar”, aseguró Latorre sobre la supuesta crisis que terminó con la ruptura definitiva.
Además, reveló que el rodaje habría intensificado aún más la química entre Wanda y Bernasconi. “Parece que hay mucha escena de sexo en la película. Y en esas escenas de sexo ambos se calentaron”, concluyó Yanina, dejando instalada una nueva bomba mediática alrededor de la empresaria.
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