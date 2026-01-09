Guerra de exAngelitas: Yanina Latorre cruzó a Marixa Balli y su respuesta no se hizo esperar
Luego de los dichos de la panelista, la participante de MasterChef Celebrity habló en LAM y lanzó durísimas frases para contestarle. ¡Mirá el ida y vuelta!
La tensión entre Marixa Balli y Yanina Latorre sumó un nuevo capítulo tras el cruce que se desató luego de su reencuentro en MasterChef Celebrity. Lejos de optar por el silencio, la exvedette decidió responder públicamente y sin filtros a las declaraciones de la conductora, a quien acusó de minimizarla y de mirar al resto desde un lugar de superioridad.
Balli eligió el programa LAM, en América TV, para expresar su postura y explicar cómo vivió la polémica. En su descargo, hizo referencia a su extensa trayectoria en los medios y a la relación que mantiene con Ángel de Brito, conductor del ciclo. “Yo creo que Ángel me dio un lugar muy lindo, me dejó conducir ese programa que es un camión y eso provocó problemas. Es lo que yo siento… yo he hablado, y llega un punto en el que doy un pasito al costado”, comenzó diciendo, dejando entrever que su crecimiento profesional generó incomodidad en algunos sectores.
En esa línea, Marixa fue tajante al defender su credibilidad y su manera de enfrentar los conflictos. “Soy una persona con muchos años en este ambiente, no miento, soy de enfrentar las situaciones y hacerme cargo cuando tengo un conflicto. Si yo hablo es porque las cosas pasaron, no soy una demente, no me manejo de esa manera”, afirmó, visiblemente molesta por los cuestionamientos recibidos.
El punto más álgido de su intervención llegó tras escuchar un audio de Yanina Latorre, donde la conductora profundizaba sus críticas. Sin rodeos, Balli lanzó una de las frases más fuertes de la noche: “Es fuerte como minimiza. No solamente me minimiza a mí; es su forma de pensar…que todos somos menos, que todos somos una porquería. Esa ironía que maneja, que todos estemos por debajo”.
¿Qué pasó entre Marixa Balli y Yanina Latorre?
El origen del conflicto se remonta a una escena del reality culinario, cuando Balli presentó un plato de pastas con forma de serpiente ante el jurado. En ese contexto, lanzó una frase que muchos interpretaron como una indirecta hacia su excompañera de LAM: “Soy envidiada, así que tengo demasiado para convidar a los que me envidian. Es una buena semana para la serpiente”.
El comentario se viralizó rápidamente y generó una ola de apoyo hacia la exvedette en redes sociales. La respuesta de Latorre no tardó en llegar. A través de X, escribió: “Es un absurdo que la envidie. La envidia siempre es de abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo”. Luego, fue más allá y se comunicó con Ángel de Brito para ampliar su descargo, que fue difundido en Bondi Live.
Allí, lanzó durísimas declaraciones: “Pobre Marixa Balli, ya me hartó. Ayer leí en Twitter que decían que yo le tenía envidia. ¿De qué? Yo creo que ella utiliza ese recurso para compensar, no sé si se entiende porque capaz el concepto es muy elevado para ella. Nadie sabía que estaba en MasterChef hasta que llegué yo. Celebro mi ayuda al emprendedor que gracias a mí, da notas y portales. Mirá si yo voy a envidiar a Marixa Balli, utiliza ese recurso para compensar lo que le falta”.
Con estos cruces, el enfrentamiento quedó expuesto públicamente y promete seguir sumando capítulos en el mundo del espectáculo, con dos figuras que no parecen dispuestas a bajar el tono de la disputa.
