Guerra de exAngelitas: Yanina Latorre cruzó a Marixa Balli y su respuesta no se hizo esperar

El comentario se viralizó rápidamente y generó una ola de apoyo hacia la exvedette en redes sociales. La respuesta de Latorre no tardó en llegar. A través de X, escribió: “Es un absurdo que la envidie. La envidia siempre es de abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo”. Luego, fue más allá y se comunicó con Ángel de Brito para ampliar su descargo, que fue difundido en Bondi Live.

Allí, lanzó durísimas declaraciones: “Pobre Marixa Balli, ya me hartó. Ayer leí en Twitter que decían que yo le tenía envidia. ¿De qué? Yo creo que ella utiliza ese recurso para compensar, no sé si se entiende porque capaz el concepto es muy elevado para ella. Nadie sabía que estaba en MasterChef hasta que llegué yo. Celebro mi ayuda al emprendedor que gracias a mí, da notas y portales. Mirá si yo voy a envidiar a Marixa Balli, utiliza ese recurso para compensar lo que le falta”.

Con estos cruces, el enfrentamiento quedó expuesto públicamente y promete seguir sumando capítulos en el mundo del espectáculo, con dos figuras que no parecen dispuestas a bajar el tono de la disputa.