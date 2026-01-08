Explosión mediática en MasterChef: Yanina Latorre apuntó sin filtros contra La Joaqui

Según Latorre, la artista “tiene aires de diva y no se hace cargo”, y sostuvo que su comportamiento incluía pedidos constantes de edición para cuidar su imagen. “Siempre está pidiendo que editen algo”, afirmó, al tiempo que agregó: “Pide muchas cosas y queda como una boluda. Ella no quiere quedar como que no es parte del grupo”.

Para cerrar su descargo, Yanina lanzó una frase que terminó de encender la polémica y que rápidamente se replicó en redes sociales y portales de espectáculos: “Cuando yo fui, ella estaba reventadita. Le gusta el quilombo, pero no cuando la roza”.