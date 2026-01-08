Un apodo inesperado y risas: la cargada interna a Yanina Latorre en MasterChef
Un video grabado en el backstage del reality mostró el costado más relajado de los participantes y reveló el insólito sobrenombre que le pusieron a la panelista.
Desde su incorporación a MasterChef Celebrity, Yanina Latorre se convirtió en una de las figuras que más atención despierta dentro y fuera del programa. Su personalidad frontal, su humor ácido y algunos cruces picantes al aire la posicionaron rápidamente como una participante que no pasa desapercibida. Sin embargo, lejos de las cámaras principales y del clima de competencia, comenzó a mostrarse otra faceta de la panelista: la de la convivencia diaria, las bromas internas y el humor compartido con el resto del elenco.
En ese contexto surgió un apodo tan inesperado como llamativo que terminó filtrándose en redes sociales. El momento se dio durante un almuerzo informal entre los participantes, cuando la presión del certamen había quedado momentáneamente de lado. La escena fue registrada en un video que Evangelina Anderson subió a sus redes, sin imaginar que ese fragmento terminaría recorriendo internet.
En las imágenes se ve a varios concursantes distendidos, conversando y riéndose, mientras comparten comida y comentarios al paso. Fue allí cuando una intervención de Chino Leunis desató la secuencia que terminaría sellando el sobrenombre.
Mientras comía una fruta, el conductor hizo un comentario en tono exagerado: “Tengo una fruta que trajo Yanina Latorre”, dijo, antes de simular una descompostura teatral, llevándose las manos al cuello y abriendo los ojos como si estuviera a punto de desmayarse. La reacción del grupo fue inmediata, pero fue Evangelina quien llevó la broma un paso más allá y lanzó la frase que terminó marcando el momento. “¿Quién? ¿Yiya Murano? ¿Yiya Latorre? ¿Qué te pasa?”, disparó entre carcajadas.
La comparación, cargada de humor negro, hizo referencia a Yiya Murano, la mujer condenada en los años 80 por un resonante caso policial, conocida popularmente como la “envenenadora de Monserrat”. Lejos de generar incomodidad, el comentario fue recibido con risas y complicidad por el resto de los presentes, incluida la propia Yanina, que entendió el chiste como parte del juego interno del grupo.
El apodo quedó flotando como una broma privada, pero el video hizo que rápidamente trascendiera. El clip no tardó en viralizarse y fue replicado por fanáticos del reality, que celebraron el clima distendido que se vive puertas adentro del programa. Más allá de las tensiones que puedan verse al aire, el backstage mostró un ambiente de camaradería donde las cargadas y el humor funcionan como válvula de escape.
Este costado contrasta con la imagen más confrontativa que Latorre mostró en sus primeras apariciones, especialmente en sus cruces con Wanda Nara. Desde su debut como reemplazo de Maxi López, Yanina dejó claro que no pensaba pasar inadvertida. Con frases irónicas y comentarios filosos, se ganó rápidamente un lugar central en la dinámica del programa.
