Un apodo inesperado y risas: la cargada interna a Yanina Latorre en MasterChef

yanina wanda masterchef

El apodo quedó flotando como una broma privada, pero el video hizo que rápidamente trascendiera. El clip no tardó en viralizarse y fue replicado por fanáticos del reality, que celebraron el clima distendido que se vive puertas adentro del programa. Más allá de las tensiones que puedan verse al aire, el backstage mostró un ambiente de camaradería donde las cargadas y el humor funcionan como válvula de escape.

Este costado contrasta con la imagen más confrontativa que Latorre mostró en sus primeras apariciones, especialmente en sus cruces con Wanda Nara. Desde su debut como reemplazo de Maxi López, Yanina dejó claro que no pensaba pasar inadvertida. Con frases irónicas y comentarios filosos, se ganó rápidamente un lugar central en la dinámica del programa.