Aseguran que Wanda Nara se separó de Martín Migueles: los motivos
Yanina Latorre dio la primicia y contó cómo la mediática llegó a tomar esa drástica decisión con su pareja.
La vida sentimental de Wanda Nara vuelve a quedar en el centro de la escena luego de que Yanina Latorre confirmara su separación de Martín Migueles. La noticia fue revelada en primer lugar a través de las redes sociales de la conductora de SQP, donde lanzó el dato que en cuestión de minutos se volvió viral.
“Último momento de la jefa. No alcanzó el amor verdadero. Amoooorrrr”, escribió Latorre en una de sus publicaciones, desatando una ola de repercusiones.
Poco después, decidió profundizar la información y sumar más detalles sobre el quiebre: “Se separaron Wanda y Migueles, lo dejó ella. No le cree nada. Tengo todo el cuento”, aseguró.
Más tarde, la panelista llevó el tema al programa que conduce y aportó precisiones sobre cuándo y por qué se habría producido la ruptura: “Wanda se separó de Migueles hace una semana. Lo de Ciardone le afectó”, sostuvo en vivo, alimentando las especulaciones sobre los motivos que precipitaron la decisión.
“En ese momento lo dejó y no quería blanquearlo rápido porque no se quería volver de un día para el otro y estaban los chicos en el medio”, contó Latorre. “Él estaba ahí, y como que se bancó la situación, ella lo dejó y él ahora está como un arrastrado, diciéndole que le va a demostrar que era todo mentira lo de Ciardone”, agregó.
“Yo hoy hablé con alguien de su entorno y le dije que no se preocupe porque cualquiera puede conocer a un tipo y a los dos o tres meses darse cuenta de que es un bol…”, señaló Yanina, que se mostró preocupada “por lo turbio que es Migueles”.
El final de la relación se da en medio de un clima cargado de tensión, con episodios de discusiones públicas, actitudes incómodas de Migueles ante la prensa y versiones de terceros involucrados que comenzaron a circular con fuerza en los últimos días. Todo indicaba que el vínculo atravesaba una crisis profunda y, finalmente, el desenlace no tardó en llegar.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario