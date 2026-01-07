Aseguran que Wanda Nara se separó de Martín Migueles: los motivos

“Yo hoy hablé con alguien de su entorno y le dije que no se preocupe porque cualquiera puede conocer a un tipo y a los dos o tres meses darse cuenta de que es un bol…”, señaló Yanina, que se mostró preocupada “por lo turbio que es Migueles”.

El final de la relación se da en medio de un clima cargado de tensión, con episodios de discusiones públicas, actitudes incómodas de Migueles ante la prensa y versiones de terceros involucrados que comenzaron a circular con fuerza en los últimos días. Todo indicaba que el vínculo atravesaba una crisis profunda y, finalmente, el desenlace no tardó en llegar.